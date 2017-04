Classement Reporters sans frontières

Le journaliste de Vice Ben Makuch. Crédit photo | Vince Talotta / Toronto Star

Le Canada occupe désormais la 22e place au classement mondial de la liberté de presse de l’organisme Reporters sans frontières (RSF), dont l’édition 2017 a été publiée mercredi. Le Canada était au 10e rang il y a deux ans et au 18e l’an dernier.

Ce recul de quatre places est entre autres attribué à la surveillance de journalistes québécois par les corps policiers, à la bataille judiciaire qui oppose le reporter de Vice Ben Makuch à la Gendarmerie royale du Canada ainsi qu’à l’accusation qui pèse sur Justin Brake pour sa couverture des manifestations sur le chantier de la centrale hydroélectrique de Muskrat Falls, au Labrador. La loi fédérale antiterroriste C-51 est aussi évoquée.

Selon RSF, qui a évalué la situation dans 180 pays, « jamais la liberté de la presse n’a été aussi menacée » à travers le monde. L’organisme pointe entre autres du doigt « la banalisation des attaques contre les médias et le triomphe d’hommes forts [dont Donald Trump, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan] qui font basculer le monde à l’ère de la post-vérité, de la propagande et de la répression, notamment dans les démocraties ».

RSF s’inquiète d’un « risque de grand basculement » de la situation de la liberté de la presse, « notamment dans les pays démocratiques importants » tels les États-Unis (43e, baisse de 2 places), le Royaume-Uni (40e, baisse de 2 places), le Chili (33e, baisse de 2 places) et la Nouvelle-Zélande (13e, baisse de 8 places).

Et même si la France remonte de la 45e à la 39e place, RSF y note un « climat violent et délétère », notamment pendant la campagne présidentielle « où il devient normal d’insulter les journalistes, de les faire siffler et huer lors de meetings ».

La Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark occupent le haut du classement, alors que l’Érythrée et la Corée du Nord terminent dernières.

