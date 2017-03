Dossier «vérités et mensonges»

Brasse-nouvelles

Pratique journalistique consistant à trouver une nouvelle sur le Web, à effectuer quelques changements cosmétiques pour éviter le plagiat (« brasser » le texte) et à publier sa propre version de l’article. Le brasse-nouvelles est très courant dans l’ère numérique, puisque peu coûteux à produire. Les médias s’assurent aussi de sauter sur un buzz qui fait les rondes sur les réseaux sociaux. Le danger de désinformation est élevé, puisqu’on se base sur le reportage d’un autre média qui pourrait être erroné ou comporter des problèmes.

Censure ou autocensure

La censure, écrit le Larousse, est un contrôle exercé par une autorité, souvent l’État, sur des écrits, des spectacles, des publications avant diffusion. La censure a un caractère officiel. L’autocensure est une censure exercée par soi-même.

Croyance

Une croyance, c’est le fait de croire à l’existence de quelqu’un ou de quelque chose, à la vérité d’une doctrine ou d’une thèse. Ce qu’une personne croit peut être vrai, vraisemblable ou possible. Le CNRTL* propose trois degrés de croyance : a) l’opinion, définie comme une croyance insuffisante et pour les autres et soi-même ; b) la foi ou la conviction, une croyance qui n’est suffisante que pour soi et qu’on ne peut imposer aux autres ; enfin, c) la science ou la certitude, alors que la croyance est telle qu’elle existe non seulement pour soi mais aussi pour tout le monde et qu’on a le droit de l’imposer aux autres.

Démagogie

La démagogie est une attitude consistant à flatter les aspirations à la facilité ou les préjugés du plus grand nombre pour obtenir et conserver le pouvoir. Elle est du domaine de la politique. En corollaire, on peut y associer le populisme, que l’Université de Sherbrooke définit comme une idéologie ou un mouvement politique qui fait la promotion de « peuples », imaginaires ou réels, majoritaires ou identitaires, en développant un discours fondé sur une triple méfiance : 1) à l’endroit de certaines élites ; 2) à l’endroit d’un prétendu système caché qui trahirait les intérêts fondamentaux du peuple (associé à l’idée de complot) ; 3) à l’endroit d’entités ou de mouvances internationales (entreprises, organisations). Un chef charismatique, une doctrine simple, des organisations de masse structurées caractérisent le populisme.

Désinformation

La désinformation consiste à utiliser les médias ou les techniques de l’information pour diffuser sciemment des informations fausses ou donnant une image déformée ou mensongère de la réalité. En corollaire, on peut parler d’intoxication, d’une action insidieuse sur les esprits tendant à accréditer certaines opinions ou à affaiblir le sens critique. Selon l’Agora, la désinformation est un mensonge organisé dont le but est d’affaiblir l’adversaire. Elle vise non pas la vérité mais plutôt à faire passer le message qui est conforme à des intérêts particuliers. Il ne faut pas confondre « désinformation » et « mésinformation », une information innocemment fausse, causée par l’ignorance ou la distraction. La désinformation est intentionnelle.

Esprit ou sens critique

L’esprit ou le sens critique permet de discerner les qualités et les défauts d’une œuvre, la valeur, l’exactitude ou l’authenticité d’un texte, d’une déclaration ou d’un fait. L’esprit critique n’accepte, selon Le Petit Robert, aucune assertion sans s’interroger d’abord sur sa valeur. En philosophie, on le définit comme une disposition et une attitude intellectuelles consistant à n’admettre rien de véritable ou de réel qui n’ait été au préalable soumis à l’épreuve de la démonstration ou de la preuve.

Fait

Un fait est ce qui existe, le domaine du réel, la réalité. Un fait n’est pas un concept. Il s’oppose à l’illusion, à l’apparence ou à une invention de l’esprit. Le fait est lié à la connaissance. Il est un constat. La science, à travers le postulat ou l’hypothèse scientifique, comme l’énonce Pierre Sormany, essaie d’expliquer ou de vérifier un fait. L’hypothèse scientifique est tenue pour vraie tant qu’on n’a pas démontré qu’elle est fausse.

Fait alternatif

Expression récente (janvier 2017) utilisée par Kellyanne Conway, conseillère du président D. J. Trump, lors d’une entrevue avec Chuck Todd, de NBC. Mme Conway a utilisé ce concept pour tenter de justifier le fait que le porte-parole du 45e président des Etats-Unis, Sean Spicer, ait affirmé que « sa cérémonie d’investiture fut la plus grande en termes d’audience », alors que les photos de l’événement montrent le contraire. Chuck Todd a répliqué qu’il s’agissait de mensonges, les « faits alternatifs » n’étant pas des faits. Le journaliste vétéran Dan Rather les a décrits comme « un mensonge orwellien », en référence à l’oeuvre de Georges Orwell.

Fausse équivalence ou fausse analogie

La comparaison de deux choses est un raisonnement souvent utile et éclairant, comme l’écrit Normand Baillargeon. Mais il existe des cas où une fausse analogie conduit à penser de manière erronée. C’est le cas lorsque les similitudes ou les différences entre les deux objets comparés sont importantes ou, au contraire, insignifiantes. L’analogie présente, dans ce dernier cas, un caractère fallacieux.

Fausse nouvelle

Une fausse nouvelle est une information soit carrément fausse, soit détournée, exagérée ou dénaturée à un point tel qu’elle n’est plus véridique, mais présentée comme une vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. Cela peut être fait pour générer des clics et des partages sur les réseaux sociaux, pour atteindre des objectifs quelconques (politiques, idéologiques, économiques, etc.) ou simplement pour se moquer de la crédulité de l’auditoire. À ne pas confondre avec une rumeur, un reportage erroné, une erreur journalistique ou un article satirique ; la fausse nouvelle est sciemment et intentionnellement fausse et sert à tromper, non pas à divertir.

Fausse photo ou photo falsifiée ou retouchée

Image souvent choquante ou provoquant une émotion quelconque, dont le contexte a été détourné pour susciter une réaction chez l’auditoire. Par exemple, prendre une photo d’un homme avec une kalachnikov et prétendre qu’il s’agit d’un terroriste se faisant passer pour un réfugié, alors que la photo montre en fait un rebelle syrien. Plus la photo est choquante et plus l’interprétation est facile, plus il est simple de lui faire raconter ce qu’on veut.

Légende urbaine

La légende urbaine et son apparentée, la rumeur, sont des croyances prenant la forme de récits réalistes et relativement récents. Elle est communiquée comme crédible. Aujourd’hui, Internet et en particulier les réseaux sociaux ont remplacé le bouche-à-oreille. Martine Roberge énonce que la légende urbaine se rattache souvent à des sentiments de peur, d’angoisse, d’anxiété, d’insécurité ou d’incertitude. Wikipedia la rapproche du mythe moderne. Le Petit Robert rappelle qu’une légende est une représentation de faits ou de personnages réels et accrédités dans l’opinion, mais déformée ou amplifiée par l’imagination ou la partialité.

Manipulation de l’information

La manipulation renvoie, selon C. Ollivier-Yaniv, à la potentialité d’influencer et de transformer (to spin – d’où cette appellation de spin doctor pour les maîtres des relations publiques) les idées ou les comportements des citoyens sans qu’ils en aient conscience, en s’adressant à leurs émotions plutôt qu’à leur raison ou encore en faisant usage d’un mensonge ou de désinformation. La théorie de la manipulation de l’information, née du développement des moyens de communication, décortique les différentes méthodes utilisées, comme la propagande, le mensonge pur et simple, la désinformation, la généralisation, l’insulte, l’appel aux sentiments, l’utilisation de slogans ou de symboles.

Mensonge

Le mensonge, pour le Larousse, est une affirmation contraire à la vérité, une contre-vérité. Il s’oppose à la vérité. C’est le domaine de l’artifice et de la fausseté. Cette affirmation contraire à la vérité est faite, dans la définition du CNRTL, dans l’intention de tromper.

Piège à clics

Technique malhonnête visant à générer des clics sur les réseaux sociaux en exagérant ou en détournant le sens d’un article. Par exemple : publier un article intitulé « Vous ne devineriez jamais que ces stars sont lesbiennes ! » et accompagné d’une photo d’Eugenie Bouchard. Les internautes cliquent en pensant que l’article leur apprendra que Mme Bouchard est lesbienne. Or, en cliquant, on se rend compte que nulle part dans l’article n’y est-il fait mention de la joueuse de tennis. L’image de Mme Bouchard servait simplement à encourager à cliquer.

Piège à partages

Publication Facebook dont le seul but est de générer des partages, des « j’aime » ou des commentaires. L’objectif est de créer de l’engagement pour une page Facebook, ce qui améliore son rendement dans les algorithmes et assure que ses publications futures seront vues par plus de lecteurs. Par exemple : un « test de QI que seulement les génies pourront résoudre », où on invite les lecteurs à démontrer leur intelligence en écrivant la réponse dans les commentaires. Or ce test est en vérité très facile ; on voulait simplement que les gens partagent la publication ou écrivent la réponse parce qu’ils se sentent intelligents.

Post-factuel

Alain Saulnier, comme plusieurs analystes, préfère ce mot à celui de « post-vérité ». Le terme est nouveau, mais il s’impose de plus en plus. Cette attitude consiste à ignorer, à ridiculiser ou à déformer les faits. L’absence de vérité en est le résultat. La rédactrice en chef du Guardian, Katherine Viner, a appliqué l’expression aux mensonges proférés en Angleterre durant la campagne du Brexit. Nous dirions : exit la démonstration, c’est le règne de l’émotion. Il n’y a plus de vérité, chacun proférant sa vérité, démultipliée par les réseaux sociaux.

Propagande

Le philosophe et sociologue Jacques Ellul définit la propagande comme l’ensemble des méthodes utilisées par un groupe organisé en vue de faire participer activement ou passivement à son action une masse d’individus psychologiquement unifiés par des manipulations psychologiques et encadrés dans une organisation. C’est une action systématique, unidirectionnelle et sans dialogue. Elle s’oppose ainsi à l’information, qui est une communication de données dont l’informé fera ce qu’il en veut. La propagande veut influencer ceux à qui elle s’adresse.

Rumeur

La rumeur est à l’origine un bruit confus de voix. En psychologie, c’est un bruit qui court, transmis de bouche à oreille, avec toutes les déformations introduites par chaque individu. Martine Roberge la qualifie d’information non confirmée. Elle a un caractère non officiel tant par sa source que par son mode de circulation. Elle est plausible et sa véracité relève de la croyance. Elle peut se solidifier en légende urbaine.

Scepticisme

Le scepticisme, pour Le Petit Robert, est le refus d’admettre une chose sans examen critique. Selon Les Sceptiques du Québec, il s’agit d’une attitude de questionnement qui vise à faire progresser la connaissance en amenant à distinguer entre croyance subjective, opinion plausible et connaissance établie. On l’associe à une autre attitude qui consiste à pratiquer le doute méthodique.

Vérification des faits ou fact-checking

Wikipedia définit cette action comme une démarche visant à établir l’exactitude des chiffres rapportés, des affirmations, des informations alléguées dans un texte ou un discours. En journalisme, elle précède la publication ou la diffusion de l’information. La pertinence d’une vérification continue des faits est l’objet de nombreuses discussions en cette nouvelle ère du post-factuel. Tout évoluant très vite, on voit surgir de faux vérificateurs de faits : en Suède, un tel site a été créé dans le but de valider de fausses informations et manipuler l’information.

Vérité

La vérité est l’adéquation entre un énoncé et son objet ; c’est une connaissance conforme à la réalité. Le Petit Robert ajoute à cette définition du Larousse une notion de valeur attribuée à la connaissance. La vérité est une information sûre et vérifiée. Elle s’oppose à l’illusion ou à l’apparence. Elle a pour corollaire la certitude, la connaissance, la fiabilité des personnes ou des sources, l’objectivité.

Monique Dumont, recherchiste et spécialiste de l’accès à l’information, retraitée

Jeff Yates, chroniqueur pour ICI Grand Montréal



