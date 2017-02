Quand les tueurs ciblent la une

La récente tuerie à Newtown nous a profondément ébranlés et a soulevé de nombreuses questions. Comment expliquer un nouveau carnage dans une école ? Les jeux vidéo et Hollywood, dit la National Rifle Association (NRA). Les armes à feu, pestent les démocrates. Mais d’autres voix s’élèvent, de plus en plus nombreuses et parfois même au sein des médias, pour s’adresser à nous, les journalistes.

La question de l’impact de la couverture médiatique des tueries de masse remonte en fait à plus de 25 ans chez les psychiatres.

Si les chercheurs en psychiatrie insistent sur le fait que le passage à l’acte, pour un tueur, dépend de divers facteurs, plusieurs d’entre eux croient aussi que les médias qui s’interrogent sur les motivations des meurtriers font, paradoxalement, partie de l’équation.

Ce qui retient l’attention des chercheurs est avant tout l’effet de mimétisme. Ce phénomène est observé lorsque la publication d’informations sur un suicide ou un acte criminel influence d’autres personnes fragiles dans la population et les amène à passer eux-mêmes à l’acte.

Ce phénomène, largement reconnu dans les médias en ce qui a trait aux suicides, n’est pas pris en considération dans le cas des tueries de masse. Or le risque de mimétisme est là aussi présent, croit le psychiatre Yann Auxéméry, auteur de l’étude « Le meurtrier de masse », parue en 2011 dans les Annales médico-psychologiques. « Ce sont les mêmes déterminants qui sont en jeu dans les crises suicidaires et les crises homicidaires », dit-il.

Un tueur va très souvent s’identifier à un criminel de masse précédent dont l’acte a été intensément médiatisé, note le psychiatre de l’Hôpital d’instruction desarmées Legouest, qui s’est intéressé à la question après la tuerie de Fort Hood, survenue dans une base militaire américaine en 2009.

Quelques exemples de cet effet de mimétisme sont assez criants. En 1989, Marc Lépine, avant de se rendre à l’École polytechnique, écrit dans une lettre qu’il sait que son nom passera à l’histoire, « comme pour le caporal Lortie » (1984). On peut aussi penser au tueur à Virginia Tech qui, en 2007, fait référence aux très célèbres meurtriers à Columbine (1999) dans des écrits qu’il publie via Internet.

De plus, les tueries de masse comportent généralement un caractère suicidaire. Souvent, le tueur se suicide après son massacre ou les policiers à le tuer, selon les chercheurs. Breivik, le tueur norvégien, estimait par exemple ses chances de survie « à moins de 5 % ».

Les recommandations sur la couverture médiatique des suicides ont été émises à partir de 1989 par des organismes comme l’American Foundation for Suicide Prevention, mais aussi par l’agence américaine Centers for Disease Control et par l’Organisation mondiale de la santé. Aujourd’hui, plusieurs experts ont adapté ces recommandations aux cas de tueries de masse.

Ils recommandent notamment d’éviter de publier des photos du tueur et d’éviter les détails explicites ou morbides. On ne devrait pas non plus mettre la nouvelle d’une tuerie à la une, faire une couverture en continu ni insister sur la fréquence de tels événements.

Il ne faut pas faire du décompte des victimes le sujet de la nouvelle et on doit s’efforcer de rendre celle-ci la plus ennuyante possible.

Les explications simplistes sur les causes de l’événement sont aussi à proscrire. Loren Coleman, auteur du livre The Copycat Effect, recommande que les médias, lorsqu’ils parlent d’un tueur, « laissent tomber leurs histoires clichés du “ gentil garçon d’à côté ” ou celle du “ fou solitaire ” ».

Au-delà du phénomène de mimétisme, on observe aussi que plusieurs auteurs de tueries anticipent la célébrité qu’ils vont acquérir. En 1986, le psychiatre Park Elliott Dietz écrit que « la publicité prévisible associée à ces types de crime fait partie des motifs de leurs auteurs ». L’importance de ce motif varie toutefois selon les tueurs, nuance-t-il. Certains sont surtout motivés par la perspective de faire souffrir, alors que d’autres cherchent avant tout à mourir en s’assurant une gloire posthume.

Force est de constater que certains tueurs nous ont bel et bien intégrés dans la planification de leur geste, plusieurs ayant laissé des lettres ou des blogues derrière eux dans lesquels ils s’expliquent.

Le tueur à Virginia Tech, en 2007, n’a pas voulu prendre de risque : il a carrément envoyé une vidéo au réseau NBC pour faire diffuser la documentation qu’il avait prévue. Plusieurs familles des victimes se sont dites outrées par la mise en ondes de ces images, et NBC a dû défendre sa décision de les divulguer.

Encore plus morbide, en 1996, en Australie, le tueur Martin Bryant a pour sa part déposé une caméra sur une table et lancé un enregistrement vidéo avant de commencer à tirer dans un café de Port Arthur et de tuer 35 personnes.

« Quelque chose comme ça arrive et le débat est lancé dans les médias »

Les tueurs ayant des messages à diffuser posent quant à eux un problème éthique supplémentaire. Lucides quant au traitement médiatique dont ils vont bénéficier, les meurtriers veulent souvent rattacher leur projet à une forme de rationalité plus grande, note Julien Marcel, auteur du livre Tueurs de masse.

« Ça peut être une motivation délirante, des gens passionnés par une cause qui leur paraît juste », observe aussi le psychiatre Yann Auxéméry.

Et la liste des motifs haineux rationalisés par les meurtriers est longue. Les tueurs à Columbine, notamment, rattachaient leur projet à la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Breivik, en Norvège, dit avoir tué pour protester contre l’immigration en Europe. Marc Lépine en avait contre le féminisme. Merah, en France, se fantasmait comme un militant islamiste. Bain prétend défendre les anglophones contre les souverainistes. Le tueur dans le gymnase de Pittsburgh détestait les femmes parce qu’elles ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec lui…

Doit-on donner de la visibilité à ces discours ?

En Europe, la question s’est posée très sérieusement après le massacre perpétré par Breivik en 2011. Cet assassin, qui a écrit qu’il comptait se servir de son procès comme d’une plateforme pour diffuser ses thèses, a poussé plusieurs médias à se demander s’ils allaient ou non couvrir son procès.

Confrontée à l’horreur de nombreux Norvégiens devant le degré de couverture médiatique dont bénéficiait Breivik, une importante publication norvégienne, Dagbladet, a d’ailleurs décidé d’offrir aux internautes la possibilité, en cliquant sur un bouton, de supprimer les nouvelles sur le tueur dans la page d’accueil de son site web.

« Breivik ne m’intéresse pas. C’est un individu qui utilise ses actes horribles pour attirer l’attention et cette attention n’est pas méritée », dira d’ailleurs aux journalistes un rescapé d’Utoeya, Tore Sinding Bekkedal.

Après les événements survenus à l’École polytechnique, la survivante Heidi Hathjen avait elle aussi exprimé son malaise à l’émission Le Point. Alors que, avant la tuerie, il allait de soi que des femmes étudient à l’école de génie, « quelque chose comme ça arrive et puis le débat est lancé dans les médias. Tout recommence à être débattu, déplorait-elle. C’est ça que je n’aime pas. Auparavant, c’était tout normal, puis maintenant, c’est tout remis en question. Le gars, il a comme prouvé quelque chose, puis il faut se défendre contre ça. »

Et si les tueries sont d’intérêt public ?

Des problèmes de taille se posent aux médias ou aux journalistes qui décideraient de modifier leur couverture des tueries.

D’abord, comment savoir qu’on a affaire à une tuerie de masse ? Il semble parfois difficile de la dissocier d’un attentat terroriste, surtout rapidement après les faits.

Ensuite, il semble inconcevable de « rendre une nouvelle aussi ennuyeuse que possible » lorsque les faits bouleversent profondément la société. Est-ce que cela est souhaitable, par ailleurs, si l’on considère que ces événements peuvent par la suite générer des mesures politiques, notamment pour un meilleur contrôle des armes à feu ?

Le rédacteur en chef de The Atlantic, Robert Wright, souligne quant à lui un autre problème inhérent à l’application des recommandations des psychiatres : un média isolé qui déciderait d’observer ces lignes directrices enregistrerait des pertes d’audience… Mais « le coût assumé par certains serait compensé par des avantages sociétaux plus grands », ajoute-t-il.

Robert Maltais, ex secrétaire général du Conseil de presse du Québec, éthicien et directeur du programme de journalisme de l’Université de Montréal, émet de son côté beaucoup de réserves quant aux critiques adressées à la couverture des tueries. Il estime que celles-ci sont bel et bien d’intérêt public, « à partir du moment où c’est un phénomène social ».

S’il admet qu’il peut y avoir une certaine démesure dans l’intensité de la couverture, les médias n’ont toutefois pas à faire de la rectitude politique, « à taire ces événements et à jouer à l’autruche socialement ».

D’autre part, il ne faut pas oublier que l’être humain, en général, est assez facilement fasciné par l’horreur, rappelle Yann Auxéméry. S’élever au-dessus de cette fascination semble déjà être un bon début pour orienter nos choix dans notre manière de traiter les tueries.

-30-

Lili Boisvert est journaliste à Radio-Canada. Elle a couvert les événements de Newtown en décembre 2012.

