Léo Kalinda – Ce n’était pas dimanche pour les femmes à Kigali

Journaliste à la radio de Radio-Canada, Léo Kalinda a réalisé un film, Mères courage, sur les Rwandaises qui ont survécu au génocide perpétré dans son pays d’origine. Un documentaire bouleversant qui illustre de manière éclatante ce que doit être le journalisme: un témoignage.



Par Annie Hudon

Juillet 1994. Le massacre vient tout juste de prendre fin. Léo Kalinda est l’un des premiers journalistes à mettre les pieds au Rwanda, après le génocide. Il fait partie d’un groupe d’une quinzaine de journalistes venus de l’étranger. Mais Léo, lui, n’est pas tout à fait un étranger… Le Rwanda est le pays qui l’a vu naître. C’est aussi le pays qui l’a expulsé en 1972, alors que le gouvernement en place à l’époque chassait les universitaires et les fonctionnaires du pays.

Quand Léo et ses collègues arrivent à Cyangugu, la ville frontalière du Congo et du Burundi, ils croisent sur leur chemin une file de Hutus, machettes ensanglantées à la main, fuyant le Rwanda.

Puis ils entrent dans le pays. Mais plus ils progressent, plus c’est calme. Un calme assourdissant. Terrible. Immobile: pas de vent, aucune envolée d’oiseaux dans le ciel, aucune circulation. C’est un pays fantôme. Dévasté. Les maisons sont vides, parfois pillées, parfois brûlées.

En se rapprochant de Kigali, la capitale, les premiers êtres vivants que Léo et ses collègues rencontrent sont des chiens. Ils sont bien dodus et très agressifs… Ils ont mangé de la chair humaine.

Petit à petit, Léo voit des survivants commencer à sortir. Ils sortent des trous où ils s’étaient cachés, des bananeraies, des plafonds, des marais. Ils sont sales, amaigris, affamés. Ils ont le regard hébété. Une scène qui crève le cœur.

Parmi tous ces survivants, ce sont les survivantes qui émeuvent le plus le journaliste: «Parce qu’on avait appris que presque toutes les femmes avaient été violées, rappelle-t-il. On savait du coup que la plupart d’entre elles étaient des sidéennes. Plutôt que d’accepter notre compassion, elles étaient amèrement indifférentes. Muettes. Muettes de douleur sûrement. Muettes de colère aussi. En colère contre ceux qui les avaient violées, qui avaient tué leurs parents, mais aussi contre nous, étrangers. Quand elles ont vu que je parlais kinya-rwanda, elles m’ont dit, très doucement, et c’était d’autant plus effrayant: “Qu’est-ce que vous venez faire ici, où étiez-vous durant le génocide?”.»

Durant le génocide, Léo était à Montréal. Il savait que sa famille se faisait massacrer, que son pays était à feu et à sang, mais il ne pouvait rien faire… Dès qu’il voit ces femmes, en juillet 1994, il sait cependant qu’il fera quelque chose. Plus de onze ans plus tard, ce «quelque chose» est devenu Mères courage.

Un dimanche à Montréal

Dimanche 26 mars 2006. Cinéma Beaubien, à Montréal. Le film de Léo est présenté pour la première fois sur grand écran. Après onze longues années, après de nombreux allers-retours Montréal-Kigali, Léo a gagné son pari. Onze ans à tenter de convaincre les femmes de témoigner. Onze ans à les voir tantôt méfiantes, tantôt changer d’idée… ou mourir du sida.

À ses côtés, dans la salle, se trouve Athanasie. Celle qui était muette ne peut plus cesser de parler, aujourd’hui. Une femme magnifique. Un visage radieux. Aucune cicatrice visible. Et pourtant…

Avant la projection, le réalisateur s’adresse à la foule: «Ce film, je le dédie à mes parents, morts durant le génocide. Je le dédie aussi aux mères courage. Presque toutes les femmes avaient été violées durant cette guerre. Je me suis rendu compte, quand je suis retourné dans mon pays natal, que non seulement ces femmes ont été victimes de viol, mais qu’en plus elles avaient honte. J’ai voulu laver cette honte avec ce film.» Le coup d’envoi est donné.

Le film raconte d’abord l’histoire d’Athanasie: le 18 avril, des combattants hutus prennent possession de sa demeure. Son mari est tué devant ses yeux. Elle devient alors l’otage des soldats et leur défouloir sexuel collectif. Les militaires, qui ont complètement basculé dans l’horreur, lui disent qu’ils la destinent à un véritable supplice: la mort par le viol. Plus de 500 hommes lui passeront sur le corps entre le 18 avril et le 4 juillet. Après 500, elle a cessé de compter. Car elle ne sait même plus si elle est morte ou vivante…

Puis Athanasie rencontre d’autres survivants. Dans l’une des scènes les plus éprouvantes du film, une enfant raconte comment sa mère, la gorge tranchée, est morte dans ses bras. Elle tentait de l’abreuver, mais, à son grand désespoir, l’eau passait tout droit et coulait par terre. En racontant cela, la jeune fille craque, la gorge nouée, incapable de continuer. Athanasie tente de la consoler et de la convaincre de sortir de son mutisme, en lui chuchotant: «Il faut dire ce qu’il nous est arrivé, pour que tout le monde sache.»

Le film nous apprend également comment le Rwanda tente de se remettre sur pied et de panser ses blessures. Les tribunaux populaires, les gacaca, au départ conçus pour régler des chicanes de clôture entre voisins, deviennent le théâtre d’une véritable thérapie collective. Ces tribunaux populaires confrontent survivants et assassins du génocide, dans l’espoir d’obtenir un début de réconciliation. Les gens sont appelés à témoigner, à faire éclater la vérité et même à se repentir d’un crime commis. Les coupables doivent demander pardon et accepter de faire acte de réparation, soit en venant directement en aide aux victimes de leur crime, soit en exécutant certains travaux communautaires.

Dans la salle, cependant, nous demeurons sur notre faim. Nous aimerions en savoir davantage sur le fonctionnement de ces tribunaux et sur la cohabitation post-génocide des Hutus et des Tutsis. Après la projection, Athanasie est donc invitée à répondre aux questions du public. Elle nous apprend notamment qu’aujourd’hui, chaque jour, elle côtoie l’assassin de son mari, un voisin. Il sait qu’elle sait que c’est lui qui a tué le père de ses enfants. Pourtant, aucune parole n’est jamais échangée avec lui. Son unique souhait: l’entendre un jour lui demander pardon.

Elle nous confie aussi qu’elle était si traumatisée après le génocide, que son propre fils représentait une menace à ses yeux. Devant lui, comme devant tous les hommes, elle se sentait en danger…

En sortant du cinéma, on ressent longtemps le choc de Mères courage, la tristesse devant tant d’horreur. La souffrance d’Athanasie devient nôtre. Mais son exemple réussit à nous réconcilier avec la vie, et celui de Léo Kalinda, avec le véritable sens du journalisme. Ce film devait être fait. Pas seulement pour lui, pas seulement pour les Rwandaises, mais pour l’humanité.



Annie Hudon est journaliste à la télévision de Radio-Canada, à Montréal.



Les survivantes m’ont dit, très doucement, et c’était d’autant plus effrayant: «Où étiez-vous durant le génocide?»

–Léo Kalinda



La fin justifie les moyens

Pour réaliser ce film, Léo Kalinda a dû casser sa tirelire. Il a investi plus de 30000$ dans cette aventure. Depuis février, il est en congé sans solde. Pourquoi ne pas avoir fait un documentaire pour son employeur, à titre de journaliste de Radio-Canada?

Parce que Léo tenait mordicus à faire un film d’auteur: «Avec un rédacteur en chef, tu dois ajouter ceci, enlever cela, ne pas aborder tel sujet, ou plutôt l’aborder sous tel ou tel angle. Je voulais faire ce film selon ma vision, sans contrainte aucune.»

Jusqu’à maintenant, Mères courage a été diffusé à trois reprises, en mars, sur les ondes de TV5, au Canada. Il a été présenté au Gésu et au Cinéma Beaubien. Les télévisions publiques suisses et italiennes viennent d’en acheter les droits. France 3 est en pourparlers avec la maison de production, Via le Monde, pour en faire autant. La BBC, après avoir fait parvenir une lettre élogieuse au journaliste-réalisateur, est elle aussi sérieusement désireuse d’en faire l’acquisition. Et Radio-Canada?

Jean Pelletier, responsable notamment des documentaires à la télévision d’État, explique que Zone libre ne fait l’acquisition que de 18 documentaires par an et que la saison était complète quand Kalinda a présenté son film. Pelletier dit en outre avoir trouvé Mères courage très bon et il n’est pas dit que Radio-Canada ne le présentera jamais.

Léo Kalinda, de son côté, travaille déjà à un autre projet: une fiction sur la cohabitation après le génocide au Rwanda.

A.H.



Filiation cornélienne

Fait méconnu, Léo Kalinda est l’oncle du chanteur Corneille. Il a pris son neveu, qui a fui le Rwanda après le massacre de ses parents, sous son aile, et s’en est occupé pendant plus de sept ans.

Vol. 30, no 6, juin 2006