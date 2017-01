Brièvement arrêté lors de son arrivée en Turquie, un journaliste du New York Times s’est fait refuser l’entrée au pays et a été renvoyé à Londres. Rod Nordland, correspondant à l’étranger de longue date pour le quotidien américain, n’a reçu aucune explication des autorités. Plus tard, un avocat turc du New York Times, Orcun Cetinkaya, a expliqué que la police de l’aéroport d’Istanbul avait parlé de «sécurité nationale». Selon le quotidien, ce serait la première fois qu’un journaliste du New York Times se fait refuser l’entrée en Turquie.

