Le représentant républicain au Congrès, Greg Gianforte. Crédit photo | Associated Press

Le représentant républicain du Montana au Congrès, Greg Gianforte, a évité la prison, lundi. Il risquait six mois d’incarcération pour avoir plaqué au sol un journaliste du Guardian, Ben Jacobs, à la veille de sa victoire électorale.



Il a plutôt été condamné à 40 heures de service d’intérêt général, à suivre des ateliers de gestion de la colère et à payer une amende de 385 dollars américains.



Quelques jours avant que sa sentence ne soit prononcée, l’élu du Montana a présenté des excuses formelles au journaliste et fait un don de 50 000 dollars américains à l’association de défense des journalistes Committee to Protect Journalists.



«Bien que cela n’ait pas été mon intention de le blesser, je reconnais que Ben a été blessé durant ce contact», a déclaré l’élu républicain lors d’une audience au tribunal de Bozeman, dans le Montana.



