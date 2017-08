Hebdos régionaux

Article paru dans le Trente Printemps 2017 | Par Frédéric Khalkhal, rédacteur en chef du journal Les Versants, président de la FPJQ, section Montérégie

Après la lutte médiatique entre Québecor et TC Transcontinental, assisterons-nous au retour en force des journaux indépendants en région ? Québecor avait racheté de nombreuses publications locales il y a quelques années, puis avait tout revendu à Transcontinental, qui vient à son tour de mettre en vente ces mêmes publications. Un marché qui n’en finit plus de bouger.

Transcontinental se dit favorable aux acheteurs indépendants. Dans son communiqué émis le 18 avril, qui explique la mise en vente de 92 hebdomadaires régionaux au Québec, le président et chef de la direction, François Olivier, l’exprimait clairement :

« Nous sommes persuadés que la vente de ces actifs à des acteurs locaux représente la meilleure avenue pour contribuer à la pérennité de la presse locale et favoriser une plus grande proximité avec les annonceurs et les communautés desservies. »

Mais ces « acteurs locaux » pourront-ils relever ce défi, alors que n’a pas su le faire une multinationale qui préfère se retirer de ce marché par manque de rendement ?

Tout commence en Montérégie

Les journaux indépendants, qui foisonnaient en Montérégie, affichaient une excellente santé financière il y a quelques années à peine. Mais l’achat, en 2011, par Sun Media (filiale de Québecor) des Hebdos montérégiens (premier groupe de presse indépendant au Québec) est venu chambouler la situation en très peu de temps dans la région et partout au Québec.

« Avant de vendre les Hebdos montérégiens à Québecor, le groupe vivait très bien. On sentait qu’une guerre se préparait entre les deux géants, et l’offre faite par Québecor était facile à accepter », explique Philippe Auclair, directeur du groupe des Hebdos montérégiens en 2011. Dans cette transaction, Québecor a acheté 13 hebdomadaires, distribués à 580 000 exemplaires et employant 225 salariés en Montérégie.

Cette acquisition lança les hostilités avec TC Transcontinental, déjà en place dans certaines régions mais absente en Montérégie.

Pour contrer le nouveau venu dans le marché local, TC Media s’est mis à sortir de nouvelles publications partout où Québecor s’était installé, ou encore à s’associer aux journaux indépendants qui n’appartenaient pas au groupe des Hebdos montérégiens. Mais, peut-être plus que l’intérêt que les deux groupes portaient aux hebdomadaires, c’est le réseau de distribution des circulaires qui sollicitait toute leur attention.

L’affaire est dans le sac

« TC Media avait son réseau de distribution avec le Publisac. Québecor avait intérêt à acheter le plus rapidement possible des hebdos pour s’assurer qu’il y aurait des journaux dans le Sac Plus, le réseau de distribution que l’entreprise mettait en place. Les deux grands groupes se sont surtout battus pour gagner le marché de la distribution qui intègre les circulaires publicitaires, toujours très payantes », se rappelle Serge Landry, qui a travaillé en tant que directeur général au sein des journaux locaux de la Montérégie, ainsi qu’auprès de la famille Auclair, de Québecor et de Transcontinental. En l’espace de trois ans, il a connu trois employeurs différents, pour finalement être remercié après 30 ans d’expérience à un poste de direction.

Le Sac Plus a été un échec et, en décembre 2013, Québecor a vendu à TC Transcontinental l’ensemble de ses publications régionales, soit moins de trois ans après leur acquisition. Aujourd’hui, c’est au tour de Transcontinental de quitter la presse locale.

Selon Gilber Paquette, directeur général et marketing d’Hebdo Québec (une association ayant pour mission de promouvoir la presse locale indépendante), TC ne souhaite pas se retirer complètement de la presse locale, puisqu’elle veut demeurer éditrice des journaux qui seraient invendus. « Transcontinental a été un précurseur dans la presse hebdomadaire en faisant l’acquisition d’anciennes entreprises de presse locale. Au sein du concours de journalisme que nous organisions, Transcontinental gagnait beaucoup de prix pour la qualité de ses journaux. » Selon M. Paquette, Transcontinental a toujours voulu préserver une information locale.

Une vente à la pièce

Après avoir racheté les hebdos de Québecor et bien avant l’annonce du 18 avril, Transcontinental a réussi à vendre quelques journaux à la pièce aux indépendants en place.

Sur les 13 hebdos montérégiens de la famille Auclair, achetés par Québecor puis par Transcontinental, Le Journal de Saint-Bruno/Saint-Basile a été vendu en 2014 au groupe Les Versants du Mont-Bruno, La Seigneurie (Boucherville) et L’Information de Sainte-Julie ont été vendus en 2016 au Groupe Messier de Boucherville, et L’Œil régional (Belœil), en 2017, au groupe DBC Communications, tous des éditeurs indépendants qui ont survécu à la guerre après avoir conclu une entente de distribution avec TC Media. Ces journaux restent d’ailleurs distribués dans le Publisac et sont imprimés par Transcontinental. Une politique clairement annoncée le 18 avril par la multinationale : « La société prévoit conclure des ententes avec les acquéreurs potentiels pour ce qui est de l’impression et de la distribution des journaux. »

D’autres publications acquises par TC en 2013 n’ont pas trouvé acheteur et ont fermé leurs portes, comme Le Sherbrooke Express ou encore L’Information du Mont-Joli, en 2015. Les 92 journaux restants sont maintenant à vendre.

Qui peut acheter?

TC Media tente de mettre en vente ses 92 titres locaux en proposant 27 lots composés de plusieurs éditions chacun. Mais qui est en mesure d’investir dans la presse locale ?

« J’entends dire qu’il n’y a pas de groupe pour racheter un aussi gros volume de journaux. Je n’en vois pas non plus. L’intérêt est là pour plusieurs indépendants, mais comment financer une transaction comme celle-là, puisque les banques ne veulent pas prêter, voyant la valeur d’un journal se dévaluer d’année en année », souligne Gilber Paquette.

Même incertitude chez Serge Landry. « Pour L’Œil régional, Le Journal de Saint-Bruno/Saint-Basile, La Seigneurie, L’Information de Sainte-Julie, des indépendants étaient là pour faire ces achats. C’était une transaction naturelle, mais est-ce que des gens qui ne sont pas dans les hebdos auraient un intérêt à acheter des journaux ? Le dynamisme de ce marché n’est plus le même qu’auparavant. »

Le constat est le même pour Philippe Auclair. « Les indépendants dans chacune des régions pourront reprendre en main quelques publications, que ce soient des associations de plusieurs gens d’affaires ou des gens déjà dans les médias. De là à recréer des groupes de presse, je serais surpris. Mais la presse locale a un avantage sur le quotidien : c’est qu’elle propose une actualité locale qui n’est pas disponible ailleurs. Si les journaux redeviennent proches de leur collectivité et intéressent les gens, les annonceurs auront peut-être un intérêt à revenir. »

Tout n’est pas joué, loin de là. Le marché est ouvert. Le groupe indépendant Les Versants du Mont Bruno est le premier à acquérir un des hebdos de TC Transcontinental. Le 17 mai, il a acheté Le Journal de Chambly.

Transcontinental Médias



Le quotidien gratuit Métro de Montréal fait partie des 92 publications mises en vente par TC Transcontinental. Les 15 publications de TC spécialisées dans le secteur des finances, comme le journal Les Affaires, ne sont pas touchées. L’entreprise avait aussi vendu ses actifs médias en Saskatchewan et récemment ses 28 publications dans les Maritimes.

La part du secteur des médias en 2016 ne représentait plus que 15,5% du chiffre d’affaires de 2 milliards de Transcontinental, comparativement à 19% en 2015. (Source, La Presse canadienne). L’entreprise qui reste dans l’édition est toujours le plus gros imprimeur au Canada.

