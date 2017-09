Le journalisme citoyen – La revanche de l’homme de la rue

Le journalisme citoyen est-il une véritable extension du journalisme traditionnel ou n’est-il qu’un doux rêve destiné à séduire quelques illuminés qui considèrent le journalisme traditionnel comme appelé à disparaître? Regard sur cette mouvance que plusieurs décrivent comme faisant partie du journalisme de demain.

Par Michel Dumais

22 novembre 1963. Dallas. Un simple citoyen, Abraham Zapruder, croque avec sa petite caméra 8 mm un des films amateurs les plus célèbres qui soient. Après quelques jours d’attente, Zapruder vend son film au magazine Life qui attendra un certain temps avant de diffuser au public les images de l’assassinat du président John F. Kennedy.

11 septembre 2001. New York. Le monde change brutalement. Armés de leur caméscope ou de leur appareil photo numérique, plusieurs citoyens anonymes prennent des images de l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center. Le lendemain du drame, les médias recevront ces images provenant de citoyens encore hébétés des événements de la veille.

26 décembre 2004. Un tsunami ravage les côtes thaïlandaises. Quelques heures après ce triste événement, les blogues ainsi que les services d’hébergement et de partage de photographies commencent à recevoir les premiers clichés montrant l’ampleur de la catastrophe. Les images vidéo suivront rapidement.

7 juillet 2005. Quelques minutes à peine après les premières explosions dans le métro londonien, la vénérable BBC recevait ses premières images et séquences vidéo de l’attentat tournées avec de simples téléphones portables munis d’une caméra.

Avec la démocratisation des technologies, il suffit au citoyen d’aujourd’hui « d’être au bon endroit au bon moment. De saisir son appareil numérique ou son téléphone. Et de prendre contact avec un site Internet […] pour négocier au mieux ses clichés ».1



Et bien que frappant moins l’imaginaire que ces images souvent spectaculaires, l’écrit citoyen peut aussi aiguiller et alimenter les médias traditionnels vers des histoires d’une ampleur insoupçonnée.

Passons outre l’exemple archiconnu de Matt Drudge et Monica Lewinsky et pensons plutôt au Rathergate, cette histoire de faux documents qui ont valu au journaliste Dan Rather une retraite anticipée dans le déshonneur. Ou encore aux révélations contenues dans le billet dévastateur du blogueur Lane Hudson, qui révélaient la double vie du représentant républicain de Floride Mark Foley et qui ont probablement eu un impact sur l’issue des élections de mi-mandat aux États-Unis en 2006.

Entre ces exemples de « journalisme citoyen » que nous avons voulus délibérément spectaculaires et de courts billets publiés sur des blogues à l’audience confidentielle, il existe un univers où plusieurs citoyens se regroupent afin de couvrir et de commenter des sujets trop souvent délaissés par les médias traditionnels.

Leurs ports d’attache — de véritables portails d’informations aux intérêts variés — se nomment Ohmynews, avec ses dizaines de milliers de contributeurs et ses millions de visiteurs, Agoravox, NowPublic ou, ici au Québec, Cent Papiers. Et tous se réclament du journalisme citoyen.

L’objectivité globale

Selon Joël de Rosnay, cofondateur du site français Agoravox, « le journalisme citoyen ne se définit pas par une logique éditoriale dédiée à un thème, une éthique, une vision politique, un engagement militant […], il se caractérise par la notion de responsabilité et d’inscription dans la vie de la cité, sans orientation politique prédéfinie ou imposée ».

Les membres de ces sites espèrent d’ailleurs que la somme des apports diversifiés de tous les participants pourra constituer une sorte d’objectivité globale, sans bien sûr prétendre atteindre un idéal journalistique. Cela implique que n’importe qui peut s’inscrire, soumettre des articles et obtenir de bonnes chances d’être publié.

Avec, parfois, le risque de dérapage ou de perte de crédibilité dû à un rédacteur-journaliste qui, sous prétexte d’informer, cache des intentions dictées par des motivations personnelles ou un groupe de pression. Olivier Niquet, cofondateur du site québécois Cent Papiers, est bien conscient de cette problématique. « Nous avons dû quelquefois refuser de publier un article qui se voulait quasiment la reprise d’un communiqué de presse ou, encore, d’où transpiraient des conclusions qui allaient au-delà du désir noble d’informer, d’expliquer ou de commenter. »

Et les raisons qui motivent ces journalistes à être lus (ou vus) ? Elles sont multiples.

Selon Olivier Niquet, plusieurs rédacteurs citoyens s’emparent du clavier et de la souris afin d’acquérir un statut ou de se forger une réputation sur internet et, à terme, dans les médias traditionnels. D’autres le font pour développer des liens avec d’autres personnes ayant des intérêts similaires. Quelques-uns (trop rares) rédigent pour tenter de donner un sens à un sujet ou de mieux le comprendre. Et enfin, plusieurs le font tout simplement pour informer et être informé, pour divertir et être diverti et pour le simple plaisir de créer.

Mais c’est en premier lieu ce fantasme du moi chroniqueur qui l’emporte sur toutes les autres raisons. Ils ne sont pas légion ceux qui prétendent vouloir faire du véritable journalisme, s’effacer devant la nouvelle et la rapporter le plus objectivement et fidèlement possible, ce que déplore Olivier Niquet.

On peut dire que le concept même de journaliste citoyen dérange, et certains tentent de le remettre en perspective, tout en faisant preuve d’une ouverture d’esprit devant ce phénomène. Jeff Mignon, consultant français vivant à New York et que les abonnés de feu la Journa-liste connaissent bien, préfère plutôt parler de « correspondants de presse ». Comme il l’exprime sur son blogue, « il est important de remettre dans son contexte l’expression “ journaliste citoyen ”. Elle nous vient des États-Unis, un pays où les correspondants de presse amateurs n’existent pas. D’où cet enthousiasme qui s’est développé autour de l’idée d’avoir des citoyens ordinaires qui puissent participer aux médias. Sur ce point, avec la Presse quotidienne régionale, la France, par exemple, possède une longueur d’avance ».

Jeff Mignon estime que les journalistes professionnels ne doivent pas être réticents à cette idée participative du citoyen dans les médias. « La notion de participation est une des clés d’un média en ligne. Fermer la porte à cette participation, c’est condamner sa marque à une mort certaine. Pour faire une analogie, ce serait comme posséder un téléphone où il serait possible de parler, mais où nous ne pourrions pas entendre les réponses de notre interlocuteur. »

D’ailleurs, preuve que les deux univers peuvent très bien cohabiter, on assiste depuis peu au début d’une collaboration entre médias traditionnels et médias citoyens. En février dernier, l’Associated Press concluait une entente avec le site citoyen canadien NowPublic afin de distribuer en syndication des nouvelles produites par le portail civique dans ses fils de presse. L’Associated Press s’assurera ainsi d’une couverture régionale avec des billets et des articles issus de NowPublic.com.

De son côté, dans sa chronique du Devoir, le journaliste Paul Cauchon révélait que, lors de l’ouragan Katrina, « le New Orleans Times-Picayune, le grand journal de la Louisiane, avait beaucoup utilisé les blogues et les forums de discussion, non seulement pour obtenir des informations directement des citoyens, mais aussi pour maintenir le lien social entre les citoyens eux-mêmes, et entre ceux-ci et leur journal ».2

Le journaliste Mark Glazer, qui édite un blogue sur les médias sur le site de PBS, nous apprenait que de plus en plus de journaux américains se dotent d’un poste de rédacteur en chef citoyen afin d’encadrer et de structurer cette relation interactive avec les lecteurs.

Ce ne sont là que quelques exemples de cette nouvelle synergie qui se développe entre journalisme institutionnel et journalisme citoyen, une synergie où les deux mondes ont tout à gagner à collaborer. Et les deux prochaines années devraient se révéler encore plus passionnantes avec la mise en ligne de chaînes de télévision sur les portails citoyens.

D’ailleurs, pour l’auteur du livre We, the media, Dan Gillmor, « c’est le journalisme de demain qui se met en place, alors que les professionnels auront comme associé le journaliste citoyen.

Il était plus que temps que les lecteurs aient enfin la possibilité de s’impliquer dans le processus éditorial ».

Encadré 1 : Des sites à visiter

OhmyNews

Le précurseur, le premier portail à explorer le concept de journalisme citoyen, le coréen OhmyNews. Fondé en 2000 par Oh Yeon Ho, OhmyNews publie les textes de près de 50 000 contributeurs. On estime qu’environ 20 % des articles mis en ligne sont écrits par des journalistes professionnels. Les auteurs des meilleures parutions peuvent dorénavant recevoir une rétribution. OhmyNews emploie environ 55 personnes à temps plein.

Agoravox

Fondé fin 2005 par Joël de Rosnay et Carlos Revelli, le portail citoyen Agoravox se veut le pendant francophone d’OhmyNews, dont il reprend en grande partie le modèle. On estime qu’environ 10 000 contributeurs alimentent Agoravox. L’équipe de salariés, qui inclut les deux cofondateurs, compterait moins de 10 personnes. Une version anglophone a été lancée en 2006.

Cent Papiers

Le petit dernier des portails citoyens, Cent Papiers a été fondé par Olivier Niquet et Jean-Philippe Wauthier. Ne se reconnaissant pas dans

le très français Agoravox, Niquet et Wauthier ont voulu créer un site où le contenu québécois serait à l’honneur. Nombre de contributeurs : moins de 200. Nombre de salariés : aucun.

NowPublic

Portail citoyen qui a vu le jour à Vancouver en mars 2005, NowPublic affirme compter sur un bassin de plus de 31 000 contributeurs pour alimenter quotidiennement son site. NowPublic compte environ 15 employés. Le site s’est fait remarquer récemment par son entente de partenariat avec l’agence Associated Press.

Encadré 2 : Du journalisme citoyen en papier ?

Un média dit traditionnel pourrait-il un jour publier des textes provenant d’un site comme Cent Papiers ? Mathieu Turbide, adjoint au directeur de l’information au Journal de Montréal, qui fut l’un des premiers à publier des textes de blogueurs dans les pages d’un quotidien québécois, n’y voit aucune objection à condition que…

« Des textes provenant de portails citoyens ? Peut-être, mais sûrement pas à court terme. Ne nous leurrons pas, la haute direction des médias traditionnels vient à peine de découvrir le monde des blogues. Alors, les portails citoyens et le journalisme civique…

De plus, je constate que la très grande majorité des textes et des billets mis en ligne sur Cent Papiers sont très engagés et font une très forte place à l’éditorial. Malheureusement, rares sont les journalistes citoyens qui s’effacent vraiment derrière la nouvelle afin de la rapporter le plus objectivement possible. Le jour où il y aura plus de “ journalistes ” et moins de “ chroniqueurs/éditorialistes ”, je crois que les médias traditionnels seront très ouverts à leur faire une place, soit dans le papier, soit dans l’électronique. » M.D.

