Perfectionnement

À propos de la formatrice

Marie-Laurence Delainey est journaliste spécialisée en économie pour le réseau TVA et collabore au Journal de Montréal. Elle a aussi été reporter pour RDI à Radio-Canada Sherbrooke et à Montréal.

Elle a fait ses premières armes en journalisme à l’écrit, pour la Tribune de Sherbrooke et à la radio, à Rythme FM Estrie. Sa première apparition à l’écran est à TQS, devenue V.

Marie-Laurence est en mode « couverture en direct » depuis dix ans. « Le direct reste à la fois le plus grand terrain de jeu et le plus beau risque à prendre en journalisme. Il faut apprendre à s’amuser », affirme-t-elle.

Description et objectifs

L’important en direct, ce n’est surtout pas d’être parfait, constate la formatrice. C’est de savoir se rattraper lorsqu’on fait des erreurs. Impossible d’être irréprochable lorsqu’on fait 1500 directs par année (six par jour, 30 par semaine). Il y a des journées où l’on maîtrise moins notre sujet, d’autres où l’on est fatigué, certaines où des éléments extérieurs viennent nous déconcentrer.

Dans un contexte où l’on ne contrôle que très rarement son environnement, comment s’assurer d’une performance solide en ondes ? Comment informer le téléspectateur de façon juste et intéressante alors que l’actualité bouge si vite?

Dans cet atelier, la formatrice partagera ses astuces et aidera les participants à comprendre comment les appliquer.

Où et quand

Le mardi 28 mars 2017 de 18h30 à 20h30 , à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis