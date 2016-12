Perfectionnement

Crédit photo | Radio-Canada Crédit photo | Radio-Canada

Avec Michel Désautels, animateur à la radio de Radio-Canada

Aujourd’hui à la barre de Désautels le dimanche, il a animé, depuis les années 1970, une panoplie d’émissions spéciales et d’innombrables entrevues à l’émission quotidienne du retour à la maison.

Toujours dans l’instant présent, propageant une aisance du direct et une capacité d’écoute hors du commun, il opte pour la simplicité et la mise en valeur de son interlocuteur avec assurance.

Description et objectifs

«On va en direct dans cinq minutes? Oui. Avec qui? On ne sait pas encore? Parfait!»

Voilà comment Michel Désautels décrit une partie de sa carrière sur le site de Radio-Canada.

Journaliste et animateur de radio, sa feuille de route est remarquable.

Pour une fois, les rôles sont inversés : ce sont les participants qui auront la chance de lui poser des questions et ainsi bénéficier des conseils d’un des maîtres de l’entrevue sur la scène journalistique québécoise.

Une rencontre avec Michel Désautels qui partagera le meilleur de son expérience de journaliste intervieweur. Quelle est sa vision de l’entrevue? Comment se prépare-t-il? Comment choisit-il ses stratégies selon la personne interviewée? Comment s’adapte-t-il au fil de l’entrevue ? Le journaliste partagera des trucs précieux qui serviront à tous.

Où et quand

Le mardi 7 févier 2017 de 18h30 à 20h30, à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis