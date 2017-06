Crédit photo | Steven Goetz for the National Magazine Awards Foundation

L’équipe du magazine L’actualité a récolté trois médailles d’or et dix mentions d’honneur lors de la 40e édition de remise des Prix du magazine canadien. L’actualité devient ainsi la publication canadienne la plus primée en 2017.

Les journalistes de L’actualité qui se sont distingués:

– Josée Désaulniers remporte la médaille d’or dans la catégorie Chronique, économie.

– Jocelyne Fournel reçoit la médaille d’or dans la catégorie Illustration pour l’article Une vie sexuelle pour les prêtres?

– Finaliste pour la première fois aux Prix du magazine canadien, la journaliste Anne-Marie Luca remporte la médaille d’or dans la catégorie Meilleur article de fond pour Les exilés de l’enfer, un texte qui aborde la réalité de jeunes Syriens dans leurs classes d’accueil québécoises.

– Mentions d’honneur: Alec Castonguay, Gérard Dubois, Isabelle Grégoire, Chantal Hébert, Catherine Perreault-Lessard, Marc-André Sabourin, Naël Shiab (2 mentions d’honneur), Jonathan Trudel et Jocelyne Fournel.

« Cette reconnaissance nous encourage à continuer de nous démarquer par la rigueur et la diversité de nos contenus, tout en faisant preuve de créativité et d’innovation pour perpétuer notre rôle de média parmi les plus crédibles au Canada. Cette récolte exceptionnelle nous rend d’autant plus fiers qu’elle symbolise le travail d’une équipe qui prône l’apport et l’expertise de plusieurs générations », souligne le rédacteur en chef Charles Grandmont.

