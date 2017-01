Des manifestants protestent contre l’arrestation de trois militants pour la liberté de presse, le 21 juin 2016, à Istanbul – Crédit photo | Reuters / Osman Orsal Des manifestants protestent contre l’arrestation de trois militants pour la liberté de presse, le 21 juin 2016, à Istanbul – Crédit photo | Reuters / Osman Orsal

Le pays qui emprisonne le plus de journalistes, selon Reporters sans frontières (RSF), la Turquie, fêtait, cette semaine, la «Journée des journalistes», censée souligner les droits des journalistes et autres travailleurs des médias, depuis 1961.

Pendant que plus d’une centaine de journalistes croupissent en prison, le président Recep Tayyip Erdoğan, a souligné, par voie de communiqué, l’importance de la liberté de presse :

« Alors que la liberté des journalistes s’agrandit, la démocratie de notre pays devient plus puissante », a déclaré le président.

À l’occasion de cette «Journée des journalistes», le diffuseur allemand Deutsche Welle a réalisé une série d’entrevues avec des journalistes turcs qui ne peuvent plus exercer leur métier. Tous font état de pressions et de censure au sein même des salles de rédaction. Selon l’Association des journalistes turcs, l’an dernier seulement, 780 journalistes se sont vus retirer leur carte de presse officielle, 839 journalistes ont fait l’objet d’accusations officielles et 189 travailleurs des médias ont été attaqués physiquement ou verbalement.

La liberté de presse n’a jamais été complètement acquise en Turquie, mais elle s’est hautement dégradée cette dernière année, rapporte RSF. «La dérive autoritaire du président Erdoğan se manifeste par des coups de filet dans les médias, réduisant au silence les voix critiques», explique l’association dans son bilan annuel.

Par ailleurs, un correspondant du Wall Street Journal, Dion Nissenbaum, raconte, dans les pages du journal, cette semaine, comment des policiers turcs l’ont arrêté devant sa femme et sa fille, à Istanbul en décembre, puis placé en détention pendant deux jours pour avoir « contrevenu » à un interdit de publication gouvernemental.

Pour plus d’information :