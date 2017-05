Perfectionnement

Avec Micheline Fortin, chef recherchiste à Radio-Canada

Biographie de la formatrice

Micheline Fortin est « affectateur national » des journalistes à la recherche pour le Centre de l’information de Radio-Canada/RDI depuis 2002. Elle coordonne une équipe de plus de 20 recherchistes. Elle possède plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de l’information, des communications et des relations publiques. À Radio-Canada depuis plus de 25 ans, elle a participé à la création de différentes émissions nationales. Elle a reçu plusieurs prix, dont un Judith-Jasmin.

Description et objectifs

Les recherchistes sont indispensables en journalisme; ils alimentent les contenus et en garantissent la rigueur et la vérification. Quelles compétences sont requises pour exercer ce métier? Cette formation vous donnera les outils pour devenir un recherchiste efficace, pour trouver les bons sujets, les bons intervenants et surtout les bonnes questions à poser.

Plan

Exigences, connaissances, et compétences nécessaires pour devenir recherchiste

Les différents types de recherchistes ou de journalistes à la recherche

Outils nécessaires pour la préentrevue et l’entrevue, les rapports de recherche, «briefing» verbal, comment trouver les intervenant

Outils nécessaires pour la préparation du plan d’entrevue pour l’animateur

La recherche sur le terrain

L’utilisation des outils technologiques

Dangers à éviter, éthique journalistique, les risques de diffamation.

L’importance des réseaux sociaux pour dénicher des primeurs

Développer son réseau, ses contacts

Travailler en équipe ou en solitaire

Travailler avec des animateurs qui vont en ondes

Comment respecter les heures de tombée et les budgets

Où et quand?

Mardi 30 mai 2017 de 18h30 à 20h30, à la FPJQ (1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal)

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires*

514 522-6142

*Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis