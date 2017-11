La réponse à tout – Les mauvaises nouvelles sont bonnes (1)

Pourquoi n’y a-t-il que de mauvaises nouvelles dans les médias? (Question envoyée par un optimiste désespéré.)

Par Jean dion

J’ai, cher ami, une nouvelle pour vous, qui n’est ni bonne ni mauvaise: c’est même pas vrai. Contrairement à une idée reçue dont la ténacité le dispute à la vie dure, il est loin de n’y avoir que de mauvaises nouvelles dans les médias. Mais d’abord, si vous n’avez pas d’objection, j’aimerais vous parler un peu de ma défunte grand-mère. Elle s’est éteinte à 88 ans de sa belle mort, doucement, en lisant la rubrique nécrologique du journal local. Sérieux. Née au tout début du XXe siècle, elle a vécu imprégnée de la religion catholique et de son credo de peur et de pénitence. Pendant une bonne partie de sa vie, la dernière, elle ne lisait que les faits divers et demandait qu’on lui achetât des périodiques spécialisés, dont Allô-Police.

Elle ne l’a jamais énoncé de but en blanc, mais il était évident que son attrait pour les informations sordides comportait une dimension éminemment morale: rien qu’à voir, on voit bien, les gens sont fous et cruels et le monde est une immense vallée de larmes, mais heureusement, nous, nous ne sommes pas comme ça. (Notez combien les italiques donnent ici un poids colossal au propos.)

Or selon mes sources, ma grand-mère n’était pas la seule dans sa situation. Les mauvaises nouvelles effraient, certes, mais elles rassurent tout à la fois. Si, si. Il y a même des gens qui s’y habituent et s’en servent pour se blinder contre le désenchantement et l’horreur. Sinon, comment pourrait-on expliquer le succès des tabloïds de bas étage et des bulletins trash, hein, comment?

Le fait demeure toutefois, mon cher comment vous appelez-vous déjà, que s’il n’y avait que de bonnes nouvelles dans les médias, cela serait la preuve que les choses iraient très mal de manière générale. Vous voyez ça d’ici? «La route fait cinq vivants lors du long congé.» «Un patient est vu par un médecin.» «Après 10 défaites de suite, le Canadien connaît une excellente séance d’entraînement.» L’information n’est pas là pour faire relaxer le consommateur, mais bien pour lui montrer que sa vie n’est pas si pire que ça et qu’il peut bien se payer la voiture annoncée en page 8. Du reste, les expériences tentées en ce sens ont toutes échoué, en plus de montrer que la bonne nouvelle peut être cause d’absence crasse d’objectivité. Aux États-Unis, une publication baptisée Good News est morte au bout de 16 mois pour des raisons particulières d’ennui total et, à la fin, elle n’a même pas osé faire part de sa faillite à ses lecteurs parce que c’était négatif. Je vous le dis, on nous cache des choses.

Cela étant, comme je le mentionnais, il est faux archifaux de prétendre que les médias ne présentent que de mauvaises nouvelles. Si vous le croyez, c’est que vous êtes défaitiste et cherchez toujours la bibitte, exactement comme un média quoi. L’espace manque ici, mais si vous pouvez patienter jusqu’à la prochaine livraison du Trente, nous verrons ensemble tout le capital de bonheur que vous livre chaque jour le monde merveilleux du journalisme. Et ce sera gratuit, raison supplémentaire de vous réjouir.

-30-

La rubrique La réponse à tout a été déclarée d’intérêt public et permet de lutter contre le cholestérol et les mauvaises herbes. Vous n’avez qu’à élaborer une question, à l’envoyer à jdion@ledevoir.com, et splash, la vérité inondera le monde.

_________________________

Vol. 29, no 10, novembre 2005