Perfectionnement

Avec Steve Waterhouse, ancien officier de sécurité informatique au Ministère de la Défense nationale (MDN), formateur professionnel en technologies de l’information, vulgarisateur de sécurité de l’information.

Biographie du formateur

Avant sa carrière en informatique, M. Waterhouse a servi avec le Royal 22e Régiment au Canada et comme Casque bleu. Troquant le fusil pour le clavier, il a occupé différents postes opérationnels au sein du MDN, tel qu’Officier de Sécurité des Systèmes d’Information (OSSI) au Collège militaire royal de Saint-Jean et à la Base des Forces canadiennes (BFC) de Montréal. En 2012, il fonde sa compagnie de formation et de consultation professionnelle. Il oeuvre tant aux États-Unis qu’au pays. Son expérience et son expertise sont sollicitées dans les médias Québecor (TVA), Cogeco (98,5 FM), RadioX, et CTV.

Description et objectifs de la formation

Steve Waterhouse apportera des techniques concrètes pour outiller les journalistes en terme de cybersécurité, après avoir présenté les évènements marquants en sécurité des technologies de l’information de la dernière année.

Plan

Revue des infrastructures essentielles au pays : Santé / Alimentation / Finances / Eau / TI / Sécurité publique / Énergie / Gouvernement / Transport

Retour sur les impacts des informations personnelles compromises

Explications de la nature non sécurisée des IoT (le prolongement d’Internet sur des lieux et des objets physiques)

Que font ces IoT « Internet of Things » dans nos vies?

Big Brother est-il devenu trop Big ?

Comment s’outiller :

Ÿ Prévoyons-nous plus de cyber attaques en 2017 ?

Quel impact sur la vie privée?

Est-ce que nos maisons deviendront des cibles pour nous épier ? Voler notre identité ?

Les impacts des technologies sans-fil dans la sécurité de notre travail, mythe ou réalité ?

Où et quand

Le mardi 31 janvier 2017, de 18h30 à 20h30 , à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis