Le Mot du président

Article paru dans le Trente Printemps 2017 | Par Stéphane Giroux, président de la FPJQ

S’il y a un immeuble de bureaux que j’ai appris à connaître durant les dernières années, c’est bien le 500, René-Lévesque Ouest, à l’angle de Beaver Hall. Pendant deux ans, de façon presque quotidienne, je m’y rendais avec mon caméraman, au 9e étage, pour couvrir les travaux de la commission Charbonneau. On n’entrait presque jamais dans la salle d’audience. Les journalistes préféraient suivre les témoignages à partir de la salle de presse, nettement plus conviviale pour travailler.

Par un gris matin d’avril de cette année, j’allais redécouvrir cette même adresse, ce même étage, en y retrouvant les mêmes visages familiers de la Sécurité publique, les constables spéciaux, toujours souriants, qui accueillent visiteurs, médias, témoins et avocats, cette fois pour les audiences publiques de la commission Chamberland, chargée de faire la lumière sur la surveillance des journalistes par la police.

Sauf que, cette fois, je n’y allais pas comme journaliste mais bien comme président de la FPJQ, qui ne décolère pas depuis la mise au grand jour du scandale en novembre dernier. À mon arrivée, on m’a instinctivement dirigé vers la salle de presse, mais j’ai plutôt pris place dans la salle principale, aux côtés de notre avocat, Mark Bantey.

On a notamment pu entendre, en ouverture, les savantes présentations de Lise Bissonnette, ex-directrice du Devoir, et de Claude Robillard, ex-secrétaire général de la FPJQ, à propos de l’importance d’une presse libre dans la société et de la protection des sources, indissociable de cette liberté fondamentale. Je vous recommande d’aller les entendre sur le site de la commission, car j’en ai moi-même beaucoup appris.

Les témoins suivants nous auront vite révélé que la tâche des organes de presse ne sera pas simple durant cette commission. Les représentants de la magistrature, par exemple, ont insisté pour dire que leurs membres ont la formation nécessaire pour évaluer la liberté de la presse. Ceux du SPVM ont déjà avancé que les journalistes, sans ordre professionnel distinct, ne peuvent prétendre à une protection particulière. Rien n’est plus faux. Plusieurs pays protègent les sources journalistiques d’une façon exemplaire sans pour autant restreindre la pratique du journalisme à certains privilégiés membres d’un ordre. La Belgique en est un dont la loi garantit la protection des sources à tous ceux qui exercent une activité journalistique, quel que soit leur statut ou leur titre, qu’ils soient bénévoles ou indépendants.

Dès la mi-mai, nous entrerons dans le vif du sujet, avec les témoins des activités d’espionnage menées ces dernières années. Après plusieurs rencontres et tables de concertation organisées à ce sujet cet hiver, la FPJQ a formé un comité qui se penche d’ores et déjà sur le mémoire que nous déposerons à l’automne. Ce comité réunit Pierre Tourangeau, Alain Saulnier, Claude Robillard, notre avocat de chez Gowlings, Me Mark Bantey, ainsi que nos membres du conseil d’administration, Michael Nguyen et Pierre Saint-Arnaud.

Nous travaillons actuellement sur les grandes orientations, en nous gardant de sauter aux conclusions, puisque les travaux ne font que commencer. Nous avons déjà commandé un rapport des étudiants en droit de l’Université de Montréal, sous la supervision de Me Bantey, qui examine les législations existantes à travers le monde en matière de protection des sources journalistiques.

Il semble évident que la solution sera en partie de nature législative, avec une loi-bouclier d’ordre fédéral. Le Canada fait actuellement figure de cancre à ce sujet parmi les démocraties occidentales.

Sur cette question, le Sénat vient d’adopter à l’unanimité le projet de loi S-231, présenté par le sénateur Claude Carignan, sur la protection des sources. La FPJQ, comme la plupart des organes de presse au Canada, a encensé le projet de loi. Le Sénat nous a reçus, à Ottawa, pour entendre nos recommandations et notre analyse de ce projet de loi.

Ce projet de loi n’est peut-être pas parfait, mais il a le mérite de combler un vide juridique au sujet de la protection des sources journalistiques. Reste à voir ce que les libéraux, majoritaires à la Chambre des communes, feront lorsque le projet S-231 se retrouvera entre leurs mains. Nous souhaitons vivement une orientation exemplaire et non partisane à ce sujet, parce que la liberté de la presse, pierre angulaire de notre Constitution, n’est pas une question de partisanerie. C’est une question de démocratie.

En attendant, je vous invite à continuer d’alimenter la FPJQ avec vos exemples sur le terrain, avec vos sources confidentielles indispensables à vos enquêtes, pour étayer notre réflexion en vue de notre présentation à la commission Chamberland.

Sur ce, bon été !

-30-