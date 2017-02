Ce samedi le 25 février

Samedi sera une journée de sensibilisation pancanadienne pour la protection des sources journalistiques. À l’initiative de l’organisme Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), plusieurs organismes se mobiliseront le 25 février en appelant la société civile à poser des gestes de solidarité pour la protection des sources.

RSF joins @canadaCJFE for Feb 25 National Day of Action to protect journalists sources in Canada #ProtectPressFreedom protectpressfreedom.ca pic.twitter.com/7dscO8O9nl

— RSF in English (@RSF_en) 21 février 2017