En se positionnant comme l’anti-establishment, des candidats à la présidence française n’hésitent plus à s’en prendre à des journalistes, une dynamique plutôt récente en France.

Occasionnelles ou systématiques, subtiles ou sans gêne, ces confrontations sont de plus en plus fréquentes, et proviennent autant de Marine Le Pen, François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon.

Quelques exemples : le clan Le Pen a banni de ses événements des journalistes de Mediapart et du groupe TFI. Lors d’un rassemblement pro-Fillon, à Paris, un partisan a aussi dit souhaiter, devant les micros, « qu’un ou deux journalistes se fassent démonter la gueule ».

Ces cas ne semblent plus isolés.

« Un curseur s’est un peu déplacé », croit le directeur de la rédaction de France Inter, Jean-Marc Four, qui n’hésite pas à dresser un parallèle avec la façon dont Donald Trump s’en est pris aux médias lors des dernières élections présidentielles américaines.

« Les épisodes de Valls et de Fillon sont éclairants, parce qu’ils sont issus de partis de gouvernement et qu’auparavant ils ne critiquaient pas les journalistes », ajoute un autre journaliste, cité par Le Monde.

Pour plus d’information :