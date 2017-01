Crédit photo | Archives Claude Rivest Crédit photo | Archives Claude Rivest

La communauté journalistique a perdu l’un des siens, Benoît Aubin, qui est décédé mercredi des suites d’une maladie pulmonaire. Il a signé sa dernière chronique dimanche dernier.

M. Aubin était directeur des pages Opinions au Journal de Montréal et au Journal de Québec depuis 2007.

Il a marqué l’univers journalistique québécois en oeuvrant à titre de reporter, de rédacteur en chef, de directeur de l’information et de chroniqueur dans un nombre impressionnant de médias, francophones comme anglophones : Montréal-Matin, le Globe and Mail, La Presse, L’actualité, Maclean’s, TVA, Global, The Gazette, et Le Devoir.

Nombreux sont les journalistes et personnalités publiques qui lui rendent aujourd’hui hommage.

Ancien membre de la FPJQ, M. Aubin a reçu plusieurs prix de journalisme, dont le prix Judith-Jasmin, en 1983.

L’ancien secrétaire général de la FPJQ, Claude Robillard, a déterré de ses trésors cette photo de Benoît Aubin alors qu’il avait à peine 20 ans. Les deux amis faisaient alors de la photo ensemble sous le pont de Québec, en 1968.

