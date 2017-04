Le journaliste Nikolaï Androuchtchenko. Crédit | RSF

Le journaliste russe Nikolaï Androuchtchenko est mort le 19 avril, à 74 ans, des suites d’une violente agression subie le 9 mars. Cofondateur de l’hebdomadaire Novy Peterbourg, il était connu pour ses enquêtes sur la corruption et les abus de pouvoir. Il s’intéressait entre autres aux allégations de connexions mafieuses des élites pétersbourgeoises des années 1990.

La directrice de la maison d’édition Novy Peterbourg, Alevtina Agueïeva a confirmé à Reporters sans frontières (RSF) que M. Androuchtchenko avait été retrouvé inconscient dans une rue de Saint-Pétersbourg au cours de la nuit du 9 au 10 mars, après s’être rendu à un rendez-vous lié à ses investigations. Il a été hospitalisé et opéré au cerveau, puis plongé dans un coma artificiel dont il n’est jamais sorti.

« Le caractère hautement sensible des investigations de Nikolaï Androuchtchenko doit conduire les enquêteurs à examiner très sérieusement le motif professionnel, a déclaré Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l’est et Asie centrale de RSF, sur le site de l’organisme. RSF réclame des garanties « qu’une enquête complète et impartiale accorde toute sa place » à cette piste.

Ce n’est pas la première fois que le travail de Nikolaï Androuchtchenko lui valait d’être agressé. En mars 2005, des inconnus avaient mis le feu à la porte de son appartement. Il affirmait également avoir subi des mauvais traitements en prison, où il a passé six mois en détention provisoire en 2007-2008 pour « entrave à la justice » et « outrage à un juge », avant d’être acquitté.

