Le journaliste Yahya Abdelraqib Al-Jubaihi. Crédit photo | Al-Araby al-Jadid

Le journaliste yéménite Yahya Abdelraqib Al-Jubaihi a été condamné à mort le 12 avril par une cour criminelle de Sanaa, la capitale de ce pays de la péninsule arabique en guerre civile depuis 2015, actuellement contrôlée par les rebelles houthis.

L’homme de 62 ans, qui a déjà travaillé pour des médias saoudiens et yéménites ainsi que présidé le département d’information du cabinet du premier ministre du Yémen, est accusé d’avoir collaboré avec le gouvernement en exil du président Abd-Rabbu Mansour Hadi afin de conduire des attaques dans les régions contrôlées par les rebelles.

M. Al-Jubaihi, emprisonné depuis son arrestation à son domicile le 6 septembre, est le premier journaliste à être condamné à mort dans l’histoire du Yémen, selon Reporters sans frontières et Al Jazeera.

Ce jugement est dénoncé de toutes parts. Le ministère de l’Information l’a condamné et le syndicat des journalistes yéménites l’a qualifié d’« anticonstitutionnel » et d’« inique ». Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Abdel Malak al-Mekhlafi l’a dénoncé sur Twitter en demandant l’intervention du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Reporters sans frontières, qui appelle aussi l’ONU à intervenir en faveur de M. Al-Jubaihi, estime que sa condamnation « crée un précédent dangereux pour les journalistes » œuvrant au Yémen. « Ce jugement prononcé au terme d’un procès inéquitable est une grave atteinte au droit international », a déclaré sa responsable du bureau Moyen-Orient, Alexandra El Khazen, sur le site web de l’organisation.

