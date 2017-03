Nuit des débats à Montréal

Dans le cadre de la Nuit des débats, qui se tiendra simultanément à Montréal, à Paris et à Dakar ce vendredi 24 mars, de nombreuses discussions émergeront sous toutes sortes de thèmes.

Un de ces débats portera sur le journalisme et les fausses nouvelles à l’ère des réseaux sociaux.

L’activité gratuite est organisée par Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l’information et la société (CRICIS) et Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains.

Le débat commencera à 18h au bar La marche à côté, au 5043 rue Saint-Denis, près du métro Laurier.

Les participants sont : Jeff Yates, journaliste à Radio Canada, Henri Assogba, professeur en journalisme à l’Université Laval, Nadine Mathurin, gestionnaire de communauté à Radio Canada, blogueuse pour URBANIA et professeure de créativité à l’École nationale de l’humour et Gabrielle Brassard-Lecours, cofondatrice et rédactrice en chef de Ricochet.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire : https://montreal.nuitdesdebats.org/g/949/rencontre/2855;action=participate