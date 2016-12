Prise de position | FPJQ-Outaouais

Crédit photo | ICI Radio-Canada / Michel Aspiro Crédit photo | ICI Radio-Canada / Michel Aspiro

La section régionale de l’Outaouais de la FPJQ juge inadmissible la suspension d’un employé du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) à la suite d’un reportage de TVA Gatineau-Ottawa.

Le reportage, diffusé le 16 novembre 2016, mettait en lumière le fait qu’un laboratoire neuf, construit au coût de 450 000 dollars, était inutilisé depuis la fin des travaux de construction, six mois plus tôt. Des intervenants du reportage y voyaient un « gaspillage de fonds publics ».

Le 15 décembre, un des employés du CISSSO, qui avait informé la journaliste de la situation et avait accepté de lui montrer les locaux, s’est vu imposer une suspension de 6 mois sans solde pour avoir porté atteinte à l’image du centre de santé.

En sanctionnant de la sorte un employé qui a contribué à mettre au jour une situation d’intérêt public, le CISSSO indique à ses employés que la loyauté envers l’employeur doit avoir préséance sur l’intérêt du public. Il laisse aussi croire que les citoyens de Gatineau ne doivent pas savoir ce qui se passe réellement dans leur centre de santé.

La FPJQ-Outaouais demande aux responsables du CISSSO de reconsidérer leur décision et de faire preuve de la plus grande transparence aux yeux du public. La FPJQ-Outaouais demande aussi aux élus de Gatineau de rappeler les principes de base de liberté de presse en encourageant les lanceurs d’alertes à dénoncer des situations inquiétantes et d’intérêt public et de remettre à leur place ceux qui veulent les faire taire.