Partenariat entre l’UQAM et Urbania

L'équipe du Lab URBANIA, lors de leur première réunion en avril dernier: Élizabeth Potvin Lemay, Samuel Lamoureux, Maude Fraser Jodoin, Marie-Michèle Giguère (réalisatrice en charge du Lab), Valérie Duhaime (responsable chez Urbania), Pénéloppe Tancrède, Jean Balthazard et Jasmine Legendre. Crédit photo | Nathalie St-Pierre

L’UQAM et URBANIA ont dévoilé la semaine dernière la série en baladodiffusion Grosses têtes. Six étudiants de l’UQAM partent à la découverte d’histoires surprenantes. Ils racontent leurs trouvailles dans un format éclaté, sur 5 épisodes.

L’équipe de Grosses têtes compte plusieurs membres de la FPJQ issus de l’École des médias de l’UQAM, dont la précieuse Pénéloppe Tancrède, responsable du financement de la FPJQ (et toutes autres tâches connexes). Se joignent à elle, Jasmine Legendre (membre), Jean Balthazard, Samuel Lamoureux (membre), Élizabeth Potvin Lemay et Maude Fraser Jodoin (membre), sous la supervision de la réalisatrice Marie-Michèle Giguère.

Depuis 2013, l’UQAM et URBANIA proposent chaque année un laboratoire d’exploration médiatique au cours duquel des étudiants peuvent appliquer leurs connaissances et tester des concepts en journalisme et en production de contenu dans un contexte réel.

La série en baladodiffusion Grosses têtes peut être écoutée sur urbania.ca . Les épisodes sont également en ligne sur Soundcloud.

