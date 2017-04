Crédit photo | Radio-Canada

À la suite de la diffusion d’une enquête de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a admis mercredi qu’elle utilise des appareils de surveillance des téléphones cellulaires dans le cadre d’enquêtes criminelles capables d’intercepter des données cellulaires.

Les journalistes Brigitte Bureau et Sylvie Robillard avaient parcouru la région d’Ottawa avec un « CryptoPhone », un appareil semblable à un téléphone qui émet des alertes rouges quand une fausse antenne de téléphonie cellulaire tente de s’emparer de son signal. Elles ont obtenu de nombreuses alertes, près du parlement du Canada, dans les bureaux de Radio-Canada ainsi qu’au marché By et au Centre Rideau, surtout en décembre et en janvier.

Des experts leur ont expliqué que les appareils de surveillance « pourraient être d’origine étrangère ». De leur côté, les journalistes écrivent savoir « qu’au moins une agence fédérale a souvent utilisé des intercepteurs » semblables, la GRC.

Pourtant, au lendemain de la diffusion de l’enquête, le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, avait déclaré : « L’activité dont il a été question dans le reportage hier soir n’implique pas, je répète, n’implique pas une agence canadienne comme la GRC ou le SCRS. »

Une affirmation démentie par la GRC depuis.

Les révélations de Radio-Canada continuent de susciter des réactions sur la Colline parlementaire, dont celle du sénateur conservateur Claude Carignan, qui travaille sur un projet de loi sur la protection des sources journalistiques. « Que la GRC ait le potentiel de le faire, c’est correct, a-t-il fait valoir mercredi. Mais comment les policiers utilisent ce potentiel-là, ils doivent absolument avoir un mandat de la Cour, sinon cela constitue une atteinte à la vie privée. »

Plus d’information :

Radio-Canada : La capitale fédérale sous surveillance

La Presse : La GRC admet utiliser des appareils de surveillance de cellulaires