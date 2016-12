Crédit photo | CP Crédit photo | CP

Le gouvernement de Justin Trudeau priorise le numérique dans ses dépenses publicitaires, au détriment des médias traditionnels.

«On doit s’adapter au fil du temps – les besoins et les attentes des Canadiens changent et nous devons changer au même rythme», a affirmé le cabinet de Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada, par écrit, à La Presse.

Selon les chiffres obtenus par La Presse, le gouvernement fédéral est passé de 0,9 à 2,1 millions de dollars (+ 120 %) en dépenses publicitaires sur Facebook en 2014-2015, dernière année où les chiffres sont disponibles. Les dépenses publicitaires fédérales ont, quant à elles, diminué de 84 % dans les quotidiens imprimés et de 61 % à la radio, selon La Presse.

Les géants du web américains comme Google et Facebook reçoivent aujourd’hui beaucoup plus en revenus publicitaires du gouvernement fédéral que les médias canadiens traditionnels.

La présidente de la FNC-CSN, Pascale St-Onge, a réagit par voie de communiqué :

«Nous trouvons déplacé que le gouvernement fédéral envoie plus d’argent des taxes et impôts des contribuables canadiens vers des géants du Web américains qui ne contribuent à peu près pas à la fiscalité canadienne ou à la création d’emplois au pays. Pendant ce temps, nos entreprises médiatiques locales et nationales, qui elles, participent depuis des dizaines, voire des centaines d’années à la santé démocratique de notre pays peinent à survivre dans un univers numérique dans lequel elles sont systématiquement désavantagées».

