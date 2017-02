États-Unis

Crédit photo | Getty Crédit photo | Getty

Google a averti d’influents journalistes américains que leurs comptes avaient été attaqués par des pirates probablement affiliés à un gouvernement. Les pirates auraient tenté d’infiltrer les boîtes de courriels de journalistes du New York Times, du New York Magazine, de The Atlantic et de Politico, entre autres.

Parmi les journalistes qui ont reçu les messages d’alerte, certains soupçonnent qu’il s’agirait d’une attaque informatique menée par le gouvernement russe, selon ce que rapporte Politico. Déjà en novembre, des journalistes révélaient avoir reçu de tels avertissements, comme le relayait Numerama.

«Le fait que tout ait commencé juste après l’élection [américaine] suggère que les journalistes sont les prochaines cibles de pirates informatiques soutenus par un État comme l’ont été les Démocrates pendant l’élection», a dit à Politico un des journalistes mis en garde.

Le message d’avertissement de Google était le suivant : «Il y a une chance que ce soit une fausse alerte, mais nous pensons avoir détecté des attaquants soutenus par un gouvernement tentant de voler votre mot de passe. Cela concerne moins de 0.1 % des utilisateurs de Gmail. Nous ne pouvons révéler ce qui nous a averti, car cela pourrait aider les attaquants à changer de technique, mais s’ils parviennent à réussir une de leurs attaques ils pourraient accéder à vos données et utiliser votre compte.»

And here we are. pic.twitter.com/Vv4cjLI5gJ — Julia Ioffe (@juliaioffe) 23 novembre 2016

Les tentatives de piratage se seraient répétées récemment. La journaliste de The Atlantic, Julia Ioffe, a reçu un avertissement de Google il y a près de trois semaines et une autre journaliste de Vox il y une semaine à peine.

