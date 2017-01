Le commissaire à l’information et à la vie privée de la Saskatchewan, Ronald Kruzeniski – Crédit photo | CBC Le commissaire à l’information et à la vie privée de la Saskatchewan, Ronald Kruzeniski – Crédit photo | CBC

Le montant de 180 000$ demandé à CBC Saskatchewan en réponse à des demandes d’accès à l’information est excessif, selon le commissaire à l’information et à la vie privée de la province, Ron Kruzeniski. Pour celui-ci, ces frais exigés par la Régie de la plaque tournante de transport mondial et le ministère de la Voirie et de l’Infrastructure constituent «une barrière déraisonnable à l’accès à l’information».

L’équipe d’enquête de CBC Saskatchewan voulait obtenir des détails sur les contrats, évaluations et courriels associés à l’achat des terres nécessaire pour la construction de la route de contournement de Regina. CBC a reçu deux estimations pour l’ensemble des demandes: 111 842$ du ministère et 69 945$ de la Régie. Pour le commissaire, la demande de CBC était diversifiée et les montants auraient pu être divisés autrement.

