Marie Lambert-Chan, à la tête de Québec Science

Article paru dans le Trente Printemps 2017 | Par Camille B. Vincent, journaliste au Soleil

Une nouvelle signature, un nouveau regard, un nouveau leadership : rencontre avec celle qui a signé son premier éditorial en octobre 2016 et qui occupe le poste de celui qui a laissé une empreinte indélébile sur le magazine.

Elle entame l’entrevue en exprimant son malaise d’avoir à parler d’elle.

« J’ai l’impression qu’il n’y a rien à dire sur moi. » Pourtant, à 32 ans seulement, Marie Lambert-Chan est devenue la rédactrice en chef de l’éminent Québec Science, succédant ainsi à Raymond Lemieux, qui occupait le siège depuis 22 ans. D’« immenses pointures à chausser », dit-elle, sur lesquelles elle compte bien s’appuyer pour amener le magazine encore plus loin.

« Je considère que ce que Raymond a réussi à bâtir, c’est un peu un tremplin pour moi, lance la journaliste, en poste depuis maintenant un an. On bâtit sur ce que Raymond a su construire, finalement. »

Pas de changement de cap ou de transformation drastique en vue, donc, mais plutôt l’apport d’une énergie nouvelle, celle d’une jeune journaliste bien au fait des difficultés liées au monde journalistique d’aujourd’hui.

« Je suis consciente de la chance immense que j’ai, et de la responsabilité aussi, parce que la situation des magazines n’est vraiment pas évidente. » Elle compte poursuivre la mission qui a fait le succès de Québec Science depuis ses débuts, il y a maintenant 55 ans, mais elle reconnaît en toute lucidité le danger qui vient avec la diminution constante des sources de revenus.

« Comme pour tous les autres magazines, notre lectorat vieillit. Il s’agit de trouver comment toujours plaire à ce lectorat-là en essayant d’aller chercher les plus jeunes. Est-ce qu’un magazine a la réponse à cette question-là ? Personnellement, je pense que non. Nous aussi, on cherche la réponse, et ce n’est pas évident. »

Refonte du magazine

Marie Lambert-Chan aborde le problème avec une approche très concrète, soit en proposant une refonte complète du magazine, à la fois pour les versions papier et Web. Graphisme et contenu sont scrutés à la loupe. « Avec l’équipe, on a pris le temps de regarder le magazine page par page et on s’est demandé de quelle façon on peut en offrir plus et mieux à nos lecteurs dans le format qu’on a actuellement, c’est-à-dire huit numéros par année, chaque numéro variant entre 52 et 68 pages. On a vraiment tout regardé. La seule chose qui était certaine, c’était que les grands reportages devaient rester, mentionne-t-elle. Le but est d’offrir plus et mieux. »

En ce sens, le papier est là pour rester, affirme-t-elle sans détour.

Tous sont aujourd’hui à même de constater les changements apportés au magazine, le premier numéro de ce Québec Science revampé étant en kiosque depuis le 18 mai.

Le nouveau site Web devrait, quant à lui, voir le jour au début de l’été. « C’est ce qu’on espère », précise Marie Lambert-Chan. Derrière elle, pour cette refonte numérique, le propriétaire du magazine, Vélo Québec Éditions. « Depuis quelques mois, c’est une priorité pour Vélo Québec Éditions d’entamer un virage numérique. […] On voit vraiment le sérieux de la maison d’édition à le faire. Ce n’est pas juste : “ Faites-le avec les moyens du bord. ” On nous donne les moyens pour le faire aussi », se réjouit la rédactrice en chef. « Les moyens d’une petite maison d’édition, cela dit », ajoute-t-elle.

Mais même l’apport de nouveaux lecteurs ne peut garantir la survie d’un magazine tel que Québec Science. Et Marie Lambert-Chan en est bien consciente. « C’est aussi d’aller chercher d’autres sources de revenus. Québec Science tire ses revenus de ses abonnements, des ventes en kiosque et des revenus publicitaires, mais les revenus publicitaires, comme c’est le cas pour tout le monde, ne cessent de diminuer. On a nos subventions du fédéral et du provincial et on a des partenaires, qui nous sont très précieux. »

La collaboration avec ces partenaires mène à la production de « contenu commandité », une réalité à laquelle ne peuvent échapper les magazines aujourd’hui, selon la rédactrice en chef qui se considère « privilégiée », dans ce contexte, d’être à la tête d’un média dont la crédibilité n’est plus à faire. « Ce sont des partenaires qui font appel à nous en raison de notre crédibilité, qui comprennent la rigueur avec laquelle on couvre la science et qui ont un énorme respect de notre jugement éditorial. […] C’est nous qui avons le mot final pour déterminer qui on couvre et comment on les couvre. Jamais ils ne vont se mettre le nez dans les textes. »

Éloge de la recherche

Ce respect, Québec Science le rend bien à ceux qui sont la raison d’être du magazine : les chercheurs. Marie Lambert-Chan ne tarit d’ailleurs pas d’éloges pour le travail de longue haleine qu’elle a découvert lorsqu’elle travaillait pour le journal Forum, de l’Université de Montréal, pour lequel elle a œuvré de 2007 à 2013. C’est là qu’elle a eu l’occasion de couvrir la science et le travail des chercheurs.

« Un peu comme tout le monde, je le voyais de loin, je lisais les résultats de découvertes, mais de me promener dans les laboratoires, de voir la difficulté de la vie de chercheur, de voir ce travail de longue haleine, l’obligation de remplir des demandes de subvention, d’assister à ce travail si rigoureux, si minutieux, la patience que ça exige avant d’avoir des résultats, les déceptions parfois que ça engendre, l’exaltation aussi qui suit les grandes découvertes, et de couvrir aussi tout le spectre des sciences pendant six ans, autant l’anthropologie que l’astrophysique, la psycho, la socio, la linguistique […], ça m’a permis d’avoir un bon panorama. »

C’est ce qu’elle souhaite inculquer à ses lecteurs, dont le profil-type diffère de celui d’autres magazines, explique-t-elle. « Parce qu’on est un magazine de culture scientifique, de vulgarisation scientifique, on est associé à l’éducation. Donc, on est un magazine qui se lit à la fin du secondaire, au cégep, à l’université. On a un lectorat jeune, mais c’est un lectorat qu’on perd à la sortie de l’université, au début de la carrière. Et on le perd jusque vers la cinquantaine. »

Le défi : aller chercher cette tranche d’âge-là, soit les 25 à 45 ans.

L’appel du journalisme

Sans son expérience professionnelle marquante au Forum, Marie Lambert-Chan n’aurait certainement jamais acquis le bagage nécessaire pour obtenir le prestigieux poste de rédactrice en chef de Québec Science à peine trois ans plus tard. En fait, elle n’avait aucune formation scientifique particulière et ne se destinait même pas au journalisme.

Ça lui aura pris un an d’études au baccalauréat en relations internationales et droit international à l’UQAM pour se rendre compte que « ce que j’aimais vraiment, c’était l’information internationale ».

Elle s’est alors inscrite en journalisme. « Dès les premiers cours, je me suis sentie comme un poisson dans l’eau. J’ai adoré tous les cours, tous les professeurs. Mais, au-delà du bac, c’est vraiment mon passage à Montréal Campus [journal étudiant de l’UQAM] qui m’a donné l’impulsion pour poursuivre et qui a confirmé ma passion pour le journalisme », confie-t-elle. Elle se rappelle notamment avoir vécu le scandale de l’îlot Voyageur en tant que rédactrice en chef du journal étudiant. « À ce moment-là, j’avais une équipe du tonnerre, [dont plusieurs membres] sont d’ailleurs aujourd’hui dans les médias. Je pense à Daphné Cameron, à Gabrielle Duchaine, à Philippe Meilleur, […] à Jean-Michel Nahas, à Catherine Handfield. C’était une équipe incroyable ! Je me souviens qu’on avait littéralement tué la une quand la nouvelle avait commencé à s’ébruiter à l’université. C’est probablement la seule fois de ma vie que je vais avoir tué la une ! », dit-elle en riant.

« Je me souviens qu’on a eu accès à des acteurs de cette histoire-là auxquels les autres médias n’avaient pas eu accès. Donc, j’étais extrêmement fière de mon équipe. J’ai eu un avant-goût de ce que c’était – ce qui explique un peu pourquoi je suis là aujourd’hui – que de gérer un média. » Tout est parti de là.

« Quand j’ai terminé mon mandat à Montréal Campus, je me suis dit : “ Un jour, j’aimerais pouvoir retrouver ce genre de position-là. J’aimerais pouvoir de nouveau renouer avec cet esprit d’équipe, pouvoir être un peu le chef d’orchestre qui donne l’élan, mais qui a besoin de tous ses musiciens pour générer une harmonie. Mon passage à Montréal Campus a vraiment défini ce que je voulais faire dans la vie. »

Établir son leadership

Ce rôle de chef d’équipe est au cœur de la mission personnelle que Marie Lambert-Chan s’est donnée comme rédactrice en chef de Québec Science. Et, maintes fois au cours de notre discussion, elle réitère l’importance de son équipe dans la réalisation d’un produit de qualité.

« Sincèrement, je “ trippe ” sur ce que je fais. J’ai une super-belle équipe, j’ai des gens qui sont motivés à amener le magazine plus loin, on a des lecteurs qui sont très soucieux de ce qu’on fait. On va se le dire : je suis quand même à la tête d’une belle publication ! »

Une publication qu’elle n’aurait jamais imaginé pouvoir diriger au moment de ses études en journalisme. « Pas parce que je ne pensais pas que j’avais les compétences, mais parce que, le monde des médias étant ce qu’il est, c’était presque inespéré. […] Déjà d’avoir un poste dans le monde des médias aujourd’hui, les chances ne sont pas très élevées. Les chances d’avoir un poste de cadre sont encore plus minces. »

Maintenant qu’elle y est, Marie Lambert-Chan, qui voue un profond respect à la publication qu’elle dirige, ne veut rien laisser au hasard. L’avenir de Québec Science est trop important à ses yeux.

« Qui parle de science et de technologie à un public adulte ? Il y a de la vulgarisation, il y a de l’actualité scientifique dans les grands médias, mais il n’y a aucun autre magazine dédié à ce sujet-là au Québec. On est le seul, on est le seul depuis 55 ans. Je ne veux pas que ça sonne prétentieux, mais je pense qu’on fait œuvre utile. Ce serait dommage de confiner la science à un rôle d’objet de curiosité, d’insolites ou juste de brèves dans un grand média. Il se fait tellement de choses en science et en technologie. Ça définit notre quotidien, ça va le définir aussi dans les années à venir. Il faut avoir un média qui soit là pour mettre en lumière ces découvertes-là. » Marie Lambert-Chan reprend le flambeau avec l’énergie et l’optimisme de ses 33 ans.

Un autre prix



Le magazine Québec Science a été honoré le 17 avril à Toronto lors de l’édition inaugurale des Canadian Magazine Awards/Grands prix du magazine, en remportant le prix du meilleur magazine dans la catégorie « Sciences, affaires et politique ».

« Ce prix reconnaît l’excellence du magazine qui, depuis 55 ans, raconte avec rigueur et passion l’actualité scientifique et technologique. Cette récompense nous fait chaud au cœur et nous pousse à redoubler d’ardeur pour toujours mieux informer nos lecteurs », souligne Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef du magazine Québec Science.

Quelques faits

Marie Lambert-Chan est la 13e rédactrice en chef, la 3e femme

Fondation du magazine en novembre 1962 qui s’appelait alors Jeune

scientifique

Adoption du nom Québec Science en 1970

Lancement du site Web en mai 1995. Il s’agit du premier site Internet

créé par un média québécois

Tirage : 22 000 exemplaires dont 11500 abonnés

Lectorat moyen par mois : 247000, vividata, 2013

Huit numéros par an

-30-