Crédit | Campagne Presse en danger

La Fédération nationale des communications (FNC) et l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) lancent une campagne visant à « à jeter les bases d’une large mobilisation pour la sauvegarde du journalisme d’intérêt public et des médias d’information » au Canada, en collaboration avec divers organismes canadiens de défense des droits et libertés.

Intitulée Sans presse libre, pas de libertés, la campagne est basée sur quatre principes : « la protection des sources journalistiques », « la promotion du droit du public à l’information », « un débat sur les cadres réglementaires et fiscaux permettant d’assurer la qualité, l’indépendance et l’intégrité de l’information » et « le développement de programmes d’éducation aux médias ».

Dans sa déclaration de principes, la coalition affirme que les pouvoirs publics ont une « volonté de contrôle de l’information » et que les propriétaires d’entreprise minent « de plus en plus l’intégrité » de l’information. Elle invite le public à une grande discussion sur la crise des médias.

« De près ou de loin, nous portons toutes et tous une part de responsabilité dans la dérive qui détruit l’un des principaux piliers de la démocratie : les pouvoirs publics, par leur volonté de contrôle de l’information et par leur laisser-aller d’un marché de plus en plus déséquilibré; les multinationales du Web, par l’appât du gain qui les motive à délaisser l’intérêt public dont elles se réclament, et les propriétaires d’entreprises de presse dont les intérêts commerciaux pèsent de plus en plus sur l’intégrité de l’information et précarisent le journalisme; la communauté journalistique, qui a longtemps tenu pour acquise la confiance du public, par son manque d’unité face aux pressions qu’elle subit dans son travail; et le public qui, sans s’en rendre compte, perd progressivement son droit à la vie privée, en ligne comme hors ligne, et son pouvoir de participation éclairée à la vie publique », peut-on lire dans la déclaration de principe de la campagne.

Les instigateurs invitent entre autres la population et les journalistes à s’exprimer à ces sujets sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-clics #pressendanger #pressindanger.

Plus d’information :

