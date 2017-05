Russel Mills, président de la Fondation des Prix Michener. Crédit photo | Cplc Dany Veillette, Rideau Hall

Cette année, les finalistes sont: La CBC, Radio-Canada et le Toronto Star pour leurs reportages découlant des Panama Papers; Le Globe and Mail ; le London Free Press ; le National Observer; La Presse et le Toronto Star.

Remis chaque année par le gouverneur général, le prix récompense l’excellence en journalisme d’intérêt public.

La Presse est en lice pour son enquête sur les appareils de loterie vidéo.

Les gagnants seront connus le 14 juin à Rideau Hall. Seront également remises deux bourses Michener-Deacon. Les noms des récipiendaires de ces deux bourses seront dévoilés le 15 mai.

Pour plus d’information: http://www.prixmichener.ca/