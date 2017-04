Crédit photo | Dado Ruvic / Reuters

Depuis une dizaine de jours, Facebook a posé une série de gestes destinés à contrer les fausses nouvelles que l’entreprise est accusée d’aider à propager. En France, l’équipe du réseau social a « pris des mesures contre 30 000 faux comptes », a-t-elle annoncé jeudi dernier dans un billet de blogue. Ces comptes publiaient « des pourriels, de la désinformation ou d’autres contenus trompeurs ». Certains auraient été supprimés, d’autres sont sous surveillance.

Les comptes « non authentiques » ont été repérés grâce à des outils de détection qui « identifient des tendances d’activités sans analyser le contenu lui-même », que ce soit des publications à répétition ou l’augmentation du nombre de messages envoyés, a précisé Facebook.

Parallèlement, le réseau social a affiché à la une du fil d’actualité des utilisateurs de quatorze pays, un lien vers une page d’aide listant dix conseils pour identifier les fausses informations. Au Canada, elle a été réalisée en partenariat avec l’organisme à but non lucratif HabiloMédias, spécialisé en l’éducation aux médias et en littératie numérique.

