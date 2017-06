Crédit photo | London Free Press

Durant deux ans, le journal local ontarien London Free Press a enquêté pour savoir comment Jamie High, un père de 40 ans, athlète et agent immobilier prospère à St. Thomas, en Ontario, a pu mourir nu dans une cellule d’un poste de police. C’est cette série de textes qui a enlevé les grands honneurs mercredi à Ottawa en recevant le prix Michener des mains du gouverneur général du Canada, David Johnston.

«Les juges ont convenu que cette enquête de deux ans est un exemple d’excellence en journalisme d’intérêt public et de la valeur essentielle des médias locaux», a déclaré le président de la Fondation des Prix Michener, Russell Mills.

Le Prix Michener est remis annuellement à un média qui s’est distingué par son excellence en journalisme d’intérêt public. Cette année, CBC, Radio-Canada et le Toronto Star étaient en lice pour leurs reportages découlant des Panama Papers; ainsi que The Globe and Mail, The National Observer, La Presse et le Toronto Star.

Rappelons que la journaliste scientifique Valérie Borde est la lauréate 2016 de la Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d’enquête.

