Le juge Jacques Chamberland. Crédit photo | Chantal Poirier / Journal de Montréal

La Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques a repris ses travaux ce lundi, à Montréal, après un ajournement d’un mois. Les audiences portent cette fois sur les cas particuliers, donc celui de la surveillance des communications du journaliste Patrick Lagacé.

L’ex-enquêteur à la division des affaires internes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Normand Borduas, a été le premier à témoigner au sujet de l’enquête qui a mené à l’obtention des registres des appels entrants et sortants du chroniqueur de La Presse, en lien avec une enquête interne visant le policier Fayçal Djelidi.

Mercredi, M. Borduas a expliqué à la commission que les enquêteurs ont fait circuler de fausses informations afin de détecter des fuites dans les médias.

Il est également revenu sur l’obtention du mandat judiciaire permettant d’écouter des conversations impliquant M. Lagacé et son collègue Vincent Larouche – ce qui ne s’est finalement jamais produit. M. Borduas a aussi parlé de l’obtention de la liste des courriels échangés entre le SPVM et Félix Séguin, Patrick Lagacé, Daniel Renaud, Vincent Larouche, Andrew McIntosh, Philippe Teisceira-Lessard et Martin Masse entre le 17 décembre 2015 et le 14 janvier 2016.

Parmi les témoins qui doivent être entendus par le juge Jacques Chamberland au cours des prochains jours figurent plusieurs employés et retraités du SPVM, un sergent enquêteur de la Sûreté du Québec et deux journalistes, Stéphane Berthomet et Daniel Renaud.

Les audiences de la commission Chamberland sont publiques et diffusées sur son site web.

