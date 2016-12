Temps des fêtes

Vous cherchez toujours le cadeau original pour vos proches, vous êtes quelque peu dernière minute, et l’idée d’un centre commercial vous donne la nausée?

Ne souffrez plus en silence!

Offrez un don pour la liberté de presse au nom de quelqu’un que vous aimez!

Ou bien, pourquoi ne pas mettre un tel don sur votre liste de Noël? Il ne revient d’ailleurs pas qu’aux journalistes de contribuer à la liberté de presse.

Voici comment faire

Pourquoi soutenir la FPJQ?

La liberté de presse est une liberté fondamentale universellement reconnue et essentielle à toute démocratie. Elle permet la libre circulation des idées et du savoir. Sans elle, les sociétés sombrent dans l’obscurité.

Les journalistes sont le lien entre l’information et le public. Ils transmettent l’information dans l’intérêt du public et non pour des intérêts privés.

Dans l’histoire récente du Québec, nous ne comptons plus les incidents où la liberté de presse a été écorchée :

Journalistes mis sous surveillance policière

Journalistes expulsés de séances publiques

Interdiction aux fonctionnaires de parler aux journalistes

Défense d’enregistrer dans un lieu public

Intimidation, menaces et brutalité envers des médias

Sonneurs d’alarmes punis pour avoir parlé à un journaliste dans l’intérêt public

Accès bloqué à l’information publique

Et bien d’autres

La liberté de presse, pour l’intérêt public

Depuis 1969, la FPJQ est le seul organisme au Québec qui se bat exclusivement pour protéger la liberté de presse et l’accès à l’information.

La FPJQ défend l’accès du public à l’information et la liberté de presse en intervenant lorsqu’ils sont menacés. Elle offre du soutien et de la formation professionnelle aux journalistes. Les membres de la FPJQ adhèrent au guide de déontologie des journalistes du Québec.

Un don permettra à la FPJQ de poursuivre sa mission de défense de la liberté de presse.

* Veuillez noter que malheureusement, aucun reçu aux fins d’impôts ne peut être remis puisque la FPJQ n’est pas un organisme de charité, mais un organisme à but non lucratif.* Merci de votre compréhension.