Partenariat Bronze

La FPJQ est très heureuse d’annoncer que Le Devoir devient officiellement son partenaire Bronze.

Le quotidien se joint ainsi aux autres partenaires Bronze, Bell Média et Sélection du Reader’s Digest et aux partenaires Argent de la FPJQ, Radio-Canada et La Presse.

Grâce au soutien du Devoir et des autres partenaires, la FPJQ dispose de moyens tangibles pour soutenir la liberté de presse.

La FPJQ propose un programme de Partenariat Médias qui s’adresse uniquement aux entreprises de presse du Québec. Ce partenariat, lancé en 2005, vise à établir des liens plus formels et plus suivis entre la FPJQ et les médias d’information québécois dans l’objectif commun de mieux défendre la liberté de presse et l’accès du public à l’information.

Pour y arriver, la FPJQ ne peut compter pour l’essentiel que sur les forces du milieu, c’est-à-dire les journalistes et les entreprises de presse. Le programme de Partenariat Médias permet de donner à la fédération davantage de moyens pour soutenir le journalisme, organiser des sessions de perfectionnement, tenir le congrès, et gérer de nombreux programmes dont plusieurs prix et bourses d’excellence en journalisme.

Merci au soutien précieux du Devoir et à tous nos partenaires médias!

Pour devenir partenaire média de la FPJQ, contactez la direction de la FPJQ: caroline.locher@fpjq.org ou 514-522-6142.