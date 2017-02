Les lauréats ASDEQ 2016: Mario Albert, directeur général de Finance Montréal, Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Éric Desrosiers du Devoir (3e prix), Luc Chartrand de Radio-Canada (1er prix), France Beaudoin et Jean-François Michaud de Radio-Canada (2e prix ex-aequo), Maxime Bergeron de La Presse (2e prix ex-aequo) et Jean St-Gelais, président de l’Association des économistes québécois. – Crédit photo | Association des économistes québécois Les lauréats ASDEQ 2016: Mario Albert, directeur général de Finance Montréal, Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Éric Desrosiers du Devoir (3e prix), Luc Chartrand de Radio-Canada (1er prix), France Beaudoin et Jean-François Michaud de Radio-Canada (2e prix ex-aequo), Maxime Bergeron de La Presse (2e prix ex-aequo) et Jean St-Gelais, président de l’Association des économistes québécois. – Crédit photo | Association des économistes québécois

Les lauréats de la 20e édition du Prix d’excellence en journalisme économique et financier, membres de la FPJQ, sont:

Premier prix : Luc Chartrand de l’émission Enquête à Radio-Canada pour son reportage L’homme qui plantait les écologistes.



Deuxième prix ex-aequo :

France Beaudoin et Jean-François Michaud de l’émission La semaine verte à Radio-Canada pour leur reportage La gestion de l’offre au Québec

Maxime Bergeron de La Presse pour son reportage Venezuela : Bienvenue au pays de l’hyperinflation.

Troisième prix : Éric Desrosiers du Devoir pour ses articles La fin de la mondialisation, ou pas, Chassés du paradis et Les robots, le travailleur et son chien.

Des bourses de 10 000 $, 5 000 $, 2500$ ont été remises aux lauréats par l’Association des économistes québécois et ses partenaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Finance Montréal.

