Deux lauréates de la Bourse de la relève

La section Québec de la FPJQ a remis La Bourse de la relève pour une deuxième année, le 4 décembre.

Le jury était formé de Mylène Moisan, chroniqueuse au Soleil, de Nathalie Côté, journaliste indépendante et rédactrice en chef d’Économies et cie et de Mickaël Bergeron, animateur à CKIA-FM et chroniqueur chez Voir.

Catégorie reportage

Marion Bérubé a remporté une bourse de 250$ dans la catégorie «Reportage» pour «À la croisée des chemins – le parcours d’une personne trans au Québec».

Le mot du jury :

«Dans un reportage multimédia très complet, Marion Bérubé présente le parcours d’une personne trans de manière à la fois très sensible et rigoureuse. L’information est livrée sans tabou, mais sans tomber dans le sensationnalisme. On retrouve également dans son œuvre un bel équilibre entre le témoignage principal et les propos des différents experts. Son travail permet sans contredit au public de mieux comprendre les enjeux auxquels font face les personnes trans.»

Catégorie Style libre

Noémie Laplante a remporté une Bourse de 175$ dans la catégorie «Style libre» pour «Parentalité, non merci».

Le mot du jury :

«Avec un style efficace, Noémie Laplante a su attirer l’attention sur le sujet dès les premières phrases et présenter la parentalité sous un angle intéressant et pertinent. Le texte est bien construit, bien écrit, et il présente bien les enjeux que cette réalité soulève sans porter de jugement sur ces personnes qui choisissent de ne pas avoir d’enfants ou qui admettent, une fois parents, qu’ils n’étaient pas faits pour ça.»

Les bourses ont été remises à l’occasion de l’activité «Bye Bye en caricatures» présentée pour la huitième année par la section Québec de la FPJQ au Musée de la civilisation de Québec.

Catherine Lachaussée, animatrice à la Première chaîne de Radio-Canada animait la discussion publique avec les caricaturistes André-Philippe Côté (Le Soleil), YGreck (Le Journal de Québec et le Journal de Montréal) et Garnotte (Le Devoir). Encore une foi cette année, ce bilan en images d’une année à l’actualité chargée a été fort couru par le grand public.