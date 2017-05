L'arrestation a eu lieu devant plusieurs représentants des médias. Crédit photo | Barry Gray

Le photographe pigiste David Ritchie et le vidéaste de Global News Jeremy Cohn ont été arrêtés le 16 mai en soirée par la police de Hamilton alors qu’ils se trouvaient sur la scène d’un accident où une jeune piétonne avait été happée mortellement par un véhicule.

Une bande vidéo mise en ligne par la suite montre que les deux hommes avaient été plaqués au sol avec force par les policiers et éloignés de la scène.

Jeremy Cohn a été relâché sans accusation plus d’une heure plus tard, alors que David Ritchie a été accusé d’entrave au travail d’un agent de la paix et de résistance à son arrestation. Sa comparution est prévue le 15 juin.

L’association Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) demande à ce que les accusations soient abandonnées et qu’une enquête publique soit ouverte sur les circonstances ayant mené aux deux arrestations musclées.

Le chef de police de Hamilton, Eric Girt, s’est exprimé à ce sujet mercredi par voie de communiqué, disant qu’il prend l’affaire « au sérieux » et qu‘il « examine l’incident dans [son] contexte ».

