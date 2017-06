Crédit photo | Archives Associated Press

L’Arabie saoudite et certains de ses alliés dans la région, qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, exigent maintenant la fermeture complète de la chaîne d’information qatarie Al-Jazeera, basée à Doha, comme une des conditions de reprise des liens avec la petite monarchie du Golfe.

« Nous sommes très préoccupés par les implications et les conséquences de ces exigences, si elles devaient être mises en œuvre », a affirmé Alexandra El Khazen, cheffe du bureau du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de Reporters sans frontières.

Selon Associated Press et Reuters, cette demande de fermeture fait partie d’une liste de 13 requêtes présentée au Qatar le 22 juin par l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, à laquelle Doha doit répondre dans les 10 jours.

L’Arabie saoudite a déjà fermé les bureaux d’Al-Jazeera à Riyad et ailleurs au pays après avoir annoncé la rupture de ses liens avec le Qatar, le 5 juin.

