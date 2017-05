Crédit photo | Folderix

Un texte de Monique Dumont, experte en matière d’accès à l’information pour la FPJQ

Pierre Trudel rapporte dans sa chronique du Devoir intitulée « Le mystère de la clé USB » comment la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) a accepté comme argument le manque de place sur une clé USB pour rejeter une demande. La Commission ne pouvait placer les 2 493 pages demandées en format PDF sur une clé USB ; la commissaire, Me Christiane Constant, a décidé que le demandeur devait débourser 200 $ de frais pour obtenir les documents sous format papier et a refusé la demande de révision.

En ces temps numériques, où les serveurs et les supports peuvent emmagasiner des volumes incroyables de données, comment la Commission a-t-elle pu accepter aussi facilement cet argument fallacieux? Comme l’écrit Pierre Trudel, « pas un mot sur les possibilités offertes par des services d’infonuagique sécurisés [ou] sur le fait qu’il est possible de mettre les documents sur… plus d’une clé USB ».

Que la Commission accepte ce type d’argument est totalement sidérant. J’ai moi-même été déboutée dans une affaire mettant en cause l’Université du Québec à Montréal. Celle-ci a invoqué une demande abusive pour refuser de me remettre des documents financiers et comptables liés à l’îlot Voyageur.

La vice-présidente aux finances a témoigné qu’elle-même ne pouvait repérer ces documents, conservés sur un CD, qu’en se souvenant de la date du document! Aucun logiciel ne permettait, selon son témoignage, de repérer autrement un document, pas même une recherche par mot-clé.

La Commission d’accès a accepté l’argument de l’UQAM et n’a même pas remis en question cette turpitude de l’institution à ne pas conserver ses documents essentiels de manière à en assurer la transparence.

L’argument technologique n’en est plus un aujourd’hui. Pourtant, après une décision favorable au demandeur rendue il y a quelques années concernant la divulgation des pièces justificatives en appui à une demande d’accès à l’information, le gouvernement s’est empressé de modifier la Loi sur les archives pour permettre aux organismes de ne conserver qu’une année de pièces justificatives, invoquant les limites technologiques de conservation.

En acceptant ces arguments fallacieux, la Commission se fait la complice de la culture d’opacité qui règne dans les organismes publics. Elle démontre à nouveau sa pusillanimité à exercer son rôle. Comme l’écrit à nouveau Pierre Trudel, « La CAI devait donner priorité à la mise en place d’une gestion documentaire renforçant la transparence. Elle en est plutôt venue à encourager les organismes publics à traîner les pieds dans la gestion des documents dont ils ont la responsabilité ».

C’est une honte pour la démocratie, qui s’appuie sur la transparence et la reddition de comptes de nos gouvernements. Dans cette affaire, la Commission a tout de même ordonné la divulgation des documents, tout en imposant des frais au demandeur. Les frais, rappelons-le, sont souvent un frein à l’accès à l’information. Au fédéral, ils ont été éliminés ce printemps.

On attend toujours la réforme promise de la Loi provinciale et de ses règlements…

À propos

Ancienne chef recherchiste de l’émission Enquête de Radio-Canada, Monique Dumont connaît bien les dessous des lois d’accès à l’information, tant au fédéral qu’au provincial. Aujourd’hui à la retraite, elle donne généreusement de son temps et de son expertise à titre de conseillère de la FPJQ en matière d’accès à l’information.