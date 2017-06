Mot du président

Caroline Locher Crédit photo | Catherine Legault

C’est avec grand regret que je vous annonce le départ de la directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Caroline Locher. Depuis 4 ans, elle dirige notre fédération avec engagement et efficacité. Elle va beaucoup nous manquer.

Au cours des dernières années, Caroline aura représenté la FPJQ devant de nombreuses instances gouvernementales. Elle a témoigné devant le Sénat pour la protection des sources journalistiques, devant l’Assemblée nationale pour la réforme de l’accès à l’information et devant ministres, maires et autres décideurs, le tout au nom de la liberté de la presse et du droit du public à l’information. Sous sa gouverne, nous avons bénéficié de trois congrès de la FPJQ couronnés de succès, d’une table de concertation de tous les grands médias sur la protection des sources journalistiques et d’un premier grand événement-bénéfice visant à soutenir la défense de la liberté de la presse au Québec.

Caroline laisse la FPJQ en excellente forme: le rayonnement de notre fédération, ses projets, ses comités et ses finances sont dans un état exemplaire.

La direction de la FPJQ sera transmise au cours des deux prochains mois puisque Caroline quittera ses fonctions le 1er septembre. D’ici là, nous procéderons au recrutement d’un(e) directeur(trice) général(e) pour lui succéder. L’appel de candidatures sera lancé publiquement cette semaine.

Caroline se prépare à un nouveau grand défi qui lui permettra de poursuivre son engagement à la défense de l’intérêt public. Une annonce sera faite sous peu.

Je vous invite à vous joindre à moi pour remercier chaleureusement notre directrice générale et lui souhaiter le plus grand succès dans ses nouvelles aventures.

Stéphane Giroux, président du conseil d’administration de la FPJQ