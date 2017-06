La journaliste Monic Néron du 98,5 FM témoignait à la Commission Chamberland le 1er juin. - Capture d'écran des audiences de la Commission Chamberland

La Cour du Québec a dénoncé lundi le fait que des journalistes, en réaction au témoignage de la journaliste Monic Néron devant la Commission, aient critiqué sévèrement les juges de paix.

« Vendredi dernier, prenant appui sur les travaux de la Commission, des médias de la presse écrite et parlée qui ont le statut de participants ont diffusé des propos dénigrants des juges et juges de paix magistrats de la Cour du Québec, allant même jusqu’à utiliser des termes disgracieux visant à les insulter,» peut-on lire dans le communiqué émis par la Cour.

Même si elle n’a pas mentionné de quels « termes disgracieux » il s’agissait, elle a indiqué à la FPJQ par la suite qu’elle faisait principalement référence à l’article « Monic et les mononcles » de Patrick Lagacé ainsi qu’aux propos de l’animateur du 98,5 FM, Paul Arcand, dans son émission Puisqu’il faut se lever.

Les deux journalistes avaient qualifié les juges de paix qui avaient approuvé le mandat de surveillance de la source de Monic Néron de « rubber stampers », un terme repris par plusieurs personnes dans les médias, dont le président de la FPJQ, Stéphane Giroux.

« On le sait désormais : les flics ont réclamé – et obtenu par les rubber stampers que sont les juges de paix – l’accès à ses textos, » note Patrick Lagacé dans cette chronique. « C’est donc encore plus intrusif, en quelque sorte, que ce que les policiers de Montréal ont réussi à obtenir de juges de paix à mon sujet. »

Paul Arcand a, lui aussi, réagi sans équivoque à son émission:

« C’est inacceptable en 2017, un service de police aussi vulgaire que ça. Et je suis encore estomaqué de voir qu’un juge – quand on dit que les juges sont des rubber stamps quand vient le temps de signer des mandats – a pu signer un tel document rempli de ouï-dire, rempli de cochonneries. »

« Il [Le policier] a écrit ça dans un affidavit et y a un tata de juge qui a signé ça, » a-t-il renchéri.

Le communiqué de la Cour indique qu’elle ne « peut accepter que certains participants profitent de leur tribune médiatique pour tenir, en dehors des travaux de la Commission, des propos qui seraient inadmissibles s’ils étaient tenus dans le cadre d’une audience devant la Commission ».

Me Mark Bantey, qui représente la FPJQ à la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, a tenu à rappeler quelques principes de base de liberté de presse :

« Les médias ont parfaitement le droit de critiquer sévèrement un juge qui laisse passer ou qui même entérine des propos si grossiers dans une dénonciation. Le fait qu’ils soient participants à la commission de leur enlève pas leur liberté d’expression.»

Lors de son témoignage, jeudi dernier, Monic Néron a raconté comment le Service de police de Laval a tenu des propos grossiers pour obtenir un mandat de surveillance contre son policier Dominico Digenova, qui avait avoué à ses patrons lui avoir coulé de l’information sensible.

