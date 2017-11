Règlement de plainte à l’amiable

Crédit photo | CC Flazingo Photos

Le Conseil de presse du Québec (CPQ) a annoncé mercredi la mise en place d’un service de médiation, un processus qui permettra aux entreprises de presse et au public de régler une plainte à l’amiable.

Désormais, lorsque le Conseil recevra une plainte du public, la médiation sera le premier service qu’il proposera aux parties pour résoudre leur différend. L’objectif sera d’arriver à une entente rapide (30 jours), équitable et durable.

« Le conseil d’administration souhaite que la médiation permette de réduire les délais d’attente qui sont actuellement de 12 à 14 mois », explique la présidente du Conseil de presse, Paule Beaugrand-Champagne.

Le processus de médiation

Basée sur la participation volontaire des parties impliquées dans un dossier de plainte, la médiation s’effectuera par l’entremise des médiateurs du Conseil.

Les médiateurs tenteront d’amener les parties (le plaignant et l’entreprise de presse mise en cause) à trouver un dénouement satisfaisant, par exemple par la publication d’un rectificatif ou d’un droit de réplique, par une meilleure compréhension du plaignant de la pratique journalistique reprochée ou par toute autre entente jugée raisonnable par les deux parties. Les discussions et les ententes se feront de façon volontaire et en toute confidentialité.

En cas d’échec de la médiation, le traitement de la plainte reprendra normalement et celle-ci sera ultimement soumise au comité des plaintes qui rendra une décision.

Les médiateurs

Le Conseil a embauché trois médiateurs possédant une excellente connaissance du journalisme et de la déontologie. De plus, ces médiateurs se sont démarqués dans leurs expériences passées par leur personnalité conciliante, leur capacité d’écoute et leur jugement.

Il s’agit de Louis Lesage, avocat à la retraite et ex-journaliste de Radio-Canada, Jean-Pierre Proulx, professeur retraité de l’Université de Montréal et ancien journaliste au Devoir, et de Catherine Voyer-Léger, auteure, conférencière et analyste des médias. D’autres médiateurs s’ajouteront au besoin. La nomination des médiateurs est approuvée par le conseil d’administration.

Le processus de médiation est en vigueur pour les plaintes déposées à l’endroit d’entreprises de presse après le 5 septembre 2017.