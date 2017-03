Perfectionnement

À propos du formateur

Simon Coutu est journaliste au bureau montréalais de VICE. Il est animateur des capsules VICE du jour. Il se consacre aussi au documentaire en tant que réalisateur. Il a également collaboré comme journaliste à Radio-Canada, Québec Science, L’actualité et La Presse.

Description et objectifs

Pour de nombreux médias, les réseaux sociaux deviennent une première fenêtre de diffusion. Et la vidéo courte est l’un des formats les plus engageants, surtout sur Facebook. Dans ces reportages, le journaliste est souvent mis au centre de l’action et les équipes de production ont tendance à être plutôt réduites.

Lors de cet atelier, le formateur démystifiera la conception de vidéos courtes produites spécifiquement pour le web. Il expliquera les étapes de la recherche, mais surtout de la réalisation sur le terrain et de l’assemblage avant de mettre ces vidéos en ligne.

À noter qu’il ne s’agit pas d’une formation technique sur le tournage et le montage.

Où et quand

Le mardi 4 avril 2017 de 18h30 à 20h30 , à la FPJQ : 1012 avenue Mont-Royal Est, bureau 105, Montréal

Coûts

24$ + taxes (membres de la FPJQ) ; 47$ + taxes (non membres)

Réservations et paiements à l’avance obligatoires

514 522-6142

**Aucun remboursement à moins de 48 heures de préavis