Commission Chamberland

La commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques accuse Radio-Canada de « retarder considérablement et inutilement [son] travail d’enquête », dans une lettre qu’elle a acheminée mercredi à tous les avocats impliqués dans ce dossier.

La société d’État est actuellement devant les tribunaux afin de recevoir en priorité les documents présentés par les policiers qui ont obtenu, en 2014, des mandats à l’endroit de journalistes de Radio-Canada, de La Presse et du Journal de Montréal. Radio-Canada souhaiterait retirer certains renseignements avant qu’ils ne soient divulgués à la commission présidée par le juge Jacques Chamberland.

« Non seulement ce débat retarde-t-il le travail de la Commission, mais [Radio-Canada demande à] empiéter sur les pouvoirs des commissaires et elle-même déterminer ce que ceux-ci verront, et ce à quoi ils auront accès dans leur travail d’enquête », écrit la procureure en chef Lucie Joncas.

Dans l’une des procédures actuellement devant les tribunaux, Radio-Canada explique pourquoi elle cherche à obtenir les mandats touchant deux journalistes de La Presse. « Les intervenants ont des motifs de croire que les dénonciations contiendraient non seulement des informations en lien avec les requérants André Cédilot et Denis Lessard, mais également des informations concernant leurs propres enquêtes journalistiques et plus particulièrement certaines sources journalistiques », peut-on lire dans la requête de Radio-Canada déposée en décembre dernier.