Le maire de Montréal, Denis Coderre Crédit photo | Chantal Poirier/ Le Journal de Montréal

Une autre semaine riche en témoignages à la commission Chamberland.

Denis Coderre a admis « avoir pété une coche » lorsqu’il a appris, en 2014 que le journaliste de La Presse Patrick Lagacé possédait de l’information concernant une contravention qui lui avait été remise. Il s’agissait de la troisième fuite de renseignements le concernant, a-t-il affirmé lors de son témoignage devant la Commission Chamberland, lundi.

Il ne regrette toutefois pas d’avoir téléphoné directement au chef du Service de police de la Ville de Montréal de l’époque, Marc Parent, pour se plaindre des fuites médiatiques. Le maire a affirmé, par ailleurs, ne pas avoir demandé qu’une enquête soit ouverte.

Si le maire ne voit pas d’ingérence, mais plutôt une «proximité» dans son geste, l’opposition à l’hôtel de ville a dénoncé son attitude autoritaire.

La SQ affirme ne pas diffuser de fausses informations

La semaine dernière, le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) Guy Lapointe a affirmé qu’il trouvait risqué de dévoiler de fausses informations concernant une enquête en vue de trouver la source d’une fuite médiatique.

Le capitaine est aussi revenu sur les perquisitions de matériel des journalistes du Journal de Montréal Éric Yvan Lemay, en 2012, et Michaël Nguyen, en 2016. Des précautions ont été prises dans le deuxième cas – notamment d’aviser un responsable de la rédaction – pour éviter un « backlash médiatique ».

Michel Arsenault outré par les fuites

L’ancien président de la FTQ, Michel Arsenault, s’est dit révolté que l’écoute électronique dont il a fait l’objet en 2009 dans le cadre de l’enquête Diligence se soit retrouvée entre les mains de journalistes deux ans plus tard. Il a témoigné devant la Commission jeudi.

L’ancien directeur de la SQ Mario Laprise a quant à lui affirmé qu’il a lui-même déclenché une enquête sur ces fuites et que la lettre du ministre de la Sécurité publique de l’époque, Stéphane Bergeron, n’avait pas influencé sa décision.

En plus de ceux de nombreux agents de la Sûreté du Québec, les témoignages de l’ancien ministre de la Sécurité publique Robert Dutil et des journalistes Patrick Lagacé et Marie-Maude Denis sont prévus à l’horaire de la commission la semaine prochaine.

Les audiences de la commission présidée par le juge Jacques Chamberland sont publiques et diffusées sur son site web.

Plus d’information :