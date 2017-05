Chasse aux sources

Le président de l'Office national de l'énergie, Peter Watson. Crédit photo | La Presse canadienne

L’organisme Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) et Reporters sans frontières (RSF) « condamnent vivement » l’utilisation par l’Office national de l’énergie (ONÉ) de fonds fédéraux pour financer une enquête privée visant ses employés « et ayant pour effet de museler d’éventuels lanceurs d’alerte ».

Les deux organismes ont fait parvenir une lettre conjointe au président de l’ONÉ, Peter Watson, après avoir pris connaissance d’un reportage du National Observer qui révèle que l’organe règlementaire a engagé des détectives privés pour enquêter sur ses employés et déterminer s’ils avaient divulgué des informations aux médias. Toujours en cours, l’investigation coûtera 24 150 $ au gouvernement fédéral.

« Bien que l’ONÉ assure qu’aucun journaliste n’a été espionné dans le cadre de cette enquête, il n’en reste pas moins que cette chasse aux sorcières envers les lanceurs d’alerte est une source d’inquiétude pour la presse canadienne et les citoyens », font valoir CJFE et RSF, qui demandent à M. Watson de répondre à leur missive.

La lettre conjointe est disponible en français et en anglais.

Plus d’information :

