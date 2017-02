Projet de loi 102 sur l’environnement

Crédit photo | Michaël Monnier Crédit photo | Michaël Monnier

L’analyse de Monique Dumont, experte en matière d’accès à l’information pour la FPJQ

L’accès à l’information gouvernementale est souvent un chemin pavé d’embûches. Parfois, une lumière apparaît au bout du tunnel et nous nous en réjouissons tous. L’accès à l’information est en effet un pilier essentiel de la transparence gouvernementale. Transparence gouvernementale et démocratie ne font qu’un.

Le projet de loi 102 qui modifie la Loi sur la qualité de l’environnement était cette lumière. Je dis «était» parce que depuis le dépôt initial du projet de loi, des modifications ont été apportées qui ont l’effet d’un virage à 180 degrés en matière de transparence.

Les journalistes, à travers leurs multiples tâches, doivent relever le défi de suivre le processus législatif dans ses méandres afin de repérer d’éventuelles «astuces» qui pourraient dénaturer la portée d’une loi.

Le projet de loi 102 a été déposé en juin 2016 puis la Commission des transports et de l’environnement s’est réunie afin d’analyser et discuter chacun des articles du projet de loi. À cette étape, des représentations sont faites (parlementaires, groupes de la société civile, lobbyistes, etc.) afin de modifier éventuellement le projet de loi.

Le professeur de droit au Département des sciences juridiques de l’UQAM et vice-président du Centre québécois du droit de l’environnement, Jean Baril, souligne que le projet de loi 102 initial promettait d’heureuses avancées en matière d’accès à l’information. Accessibilité des renseignements au registre environnemental; divulgation des documents accompagnant les certificats d’autorisation; ainsi que des documents d’experts et d’analyses. Cela permettait un suivi des citoyens, des groupes et des municipalités.

L’accès à l’information s’en trouvait renforcée nonobstant certaines restrictions applicables de la Loi d’accès.

Or, à la séance de la Commission du 7 décembre dernier, ne voilà-t-il pas qu’une subtile modification est apportée à l’article 27 du projet de loi qui vise le caractère public des renseignements à la demande d’autorisation.

On ajoute aux restrictions applicables à la divulgation des renseignements les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès à l’information. Ces articles sont des «bêtes noires» en matière d’accès. Il est très difficile de les contrer d’autant plus que la preuve qu’un renseignement tombe sous la coupe de ces articles est faite le plus souvent à huis clos devant la Commission d’accès.

L’article 23 vise «le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical».

L’article 24 vise «un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait (…) d’entraver une négociation (…) de causer une perte (…) de procurer un avantage appréciable à une autre personne (…) ou de nuire à la compétitivité de ce tiers…».

L’amendement a été adopté. Le projet de loi ainsi modifié ira en 3e lecture et sera peut-être débattu.

Cet article subtilement modifié par un apparent ajout inoffensif illustre comment – d’un coup de baguette législative – on peut défigurer la portée d’une loi qui au départ se voulait transparente. Rien de tout ceci n’a été porté à l’attention du public. Je mets au défi quiconque de retracer aisément sur le site de l’Assemblée nationale du Québec la mécanique de cet amendement.

Encore une fois, la Loi d’accès est utilisée aux fins de mettre un bâillon sur l’accès plutôt que le servir!

Monique Dumont

En référence, le site de l’Assemblée nationale sur lequel on peut suivre le cheminement du projet de loi 102