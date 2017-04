Commission Chamberland

Le directeur du SPVM, Philippe Pichet. Crédit photo | Robert Skinner / La Presse

Les procédures policières en cas d’enquête ou de surveillance des communications de journalistes ont été au cœur de la deuxième semaine d’audiences publiques de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques.

Lundi, on a entre autres appris de la bouche d’André Goulet, directeur des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec (SQ), qu’avant novembre dernier, aucune procédure n’obligeait un enquêteur à informer l’état-major quand des journalistes faisaient l’objet d’une enquête. Depuis, une directive interne oblige cette divulgation.

À propos des liens entre la SQ et le ministère de la Sécurité publique, le grand patron de la SQ, Martin Prud’homme, un ancien sous-ministre, a déclaré qu’il n’est jamais arrivé au cours de sa carrière qu’un ministre de la Sécurité publique demande d’être mis au courant d’informations précises concernant des enquêtes.

M. Prud’homme a indiqué que la SQ n’informe pas le ministère lorsqu’elle demande des autorisations judiciaires comme une demande de surveillance.

Mardi, le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, a admis qu’il avait avalisé la surveillance des communications du journaliste Patrick Lagacé en janvier 2016. Le lendemain, il a cependant précisé qu’il n’avait pas été informé que le mandat de surveillance avait été renouvelé plusieurs fois.

« Il va falloir mettre en place des mécanismes de suivi plus importants », a affirmé M. Pichet mercredi à sa sortie de la commission. « Je vais poser pas mal plus de questions. »

Par ailleurs, le SPVM a avoué ne plus être en mesure de confirmer le fameux chiffre de 98.6% de mandats octroyés par des juges de paix. C’est pourtant le ratio qu’il avait soumis à la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal en 2016. Mais il semble que les refus de mandats n’avaient pas tous été comptabilisés. M. Pichet n’a pas pu confirmer au juge quand il s’attendait à recevoir les chiffres justes.

Les prochains témoins à s’adresser au juge Jacques Chamberland vendredi seront deux représentants du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Patrick Michel et Érika Porter. Mardi, la commission entendra l’avocat Robert De Blois et deux représentants de la Commission d’accès à l’information du Québec, Jean-Sébastien Desmeules et Me Catherine Armand.

Les audiences de la commission Chamberland sont publiques et diffusées sur son site web.

